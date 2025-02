Dopo la messa in onda della diretta del 20 febbraio è tempo di pagelle per alcuni dei protagonisti del Grande Fratello. Sotto la lente di ingrandimento è finito Federico Chimirri, che ha commosso il pubblico durante l'incontro con il figlio Romeo e la ex compagna. Per lui una sufficienza piena in pagella. Bocciato invece Alfonso D'Apice, che è parso solo in cerca di nuova visibilità dopo la sua eliminazione dello scorso lunedì. Voto positivo per Helena, messa di fronte al suo doloroso passato famigliare.

Voto 8 per Federico: l'incontro con il figlio commuove

Federico Chimirri merita 8 in pagella per il solo fatto di aver dimostrato in puntata come il rispetto possa esistere anche in una relazione ormai conclusa. Lo si è visto quando in casa è entrata la sua ex compagna Eleonora, madre di suo figlio Romeo. Si è intuito subito che tra i due ex ci fosse affetto e rispetto nonostante la loro storia sia naufragata già da tempo. La donna ha speso solo belle parole per il padre di suo figlio, stessa cosa ha fatto Federico. Un bell'esempio per tutti i telespettatori sintonizzati in quel momento su Canale 5. Non sono mancate le lacrime nel momento in cui Federico ha potuto riabbracciare il piccolo Romeo.

Alfonso D'Apice in cerca di visibilità: voto 3

Alfonso D'Apice dopo l'eliminazione dello scorso lunedì è rientrato nella casa del Grande Fratello per un ulteriore confronto con Mariavittoria e Tommaso. La sensazione è che l'ex volto di Temptation Island abbia voluto cavalcare l'onda e approfittare della visibilità che dà il programma: per questo il voto in pagella per Alfonso è 3.

Un sospetto che nasce dal fatto che l'ex gieffino, prima di essere eliminato, abbia rivelato che Mariavittoria gli aveva confidato di voler lasciare Tommaso per stare con lui. Perché mai Alfonso ha tirato in ballo questa storia dopo ben due mesi? E soprattutto, perché ha voluto mettere zizzania nella coppia solo ora? Forse, come pensano molti telespettatori, Alfonso mirava a creare una sorta di triangolo amoroso per rientrare nelle dinamiche del Reality.

Pagelle del 20 febbraio: voto 7 per Helena e la sua storia

Helena Prestes ha finalmente parlato della sua vicenda famigliare. Una vicenda assai dolorosa che ha colpito molto il pubblico del Grande Fratello tanto da meritare il voto 7 in pagella. Un momento emozionante è stato rappresentato dal videomessaggio della sorella Mariana, che ha cercato di dare a Helena una carica in più, ricordandole che non è sola e non lo sarà mai.