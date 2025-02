È tempo di pagelle per alcuni dei protagonisti della puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio. A finire sotto la lente di ingrandimento gli "Shailenzo" che, ancora una volta, hanno dato vita al loro teatrino superando i limiti del buongusto. Per questo meritano una insufficienza grave in pagella, mentre è promosso a pieno voti il conduttore Alfonso Signorini, che è tornato ad essere pungente e diretto andando pure contro la sua opinionista Beatrice Luzzi.

Gli 'Shailenzo' mettono in scena l'ennesimo show: voto 3

Lorenzo e Shaila meritano un voto 3 in pagella.

Gli "Shailenzo", ancora una volta, hanno dato vita al loro show e questa volta sembra che la coppia sia scoppiata veramente. In più di un'occasione in questi ultimi mesi, i due hanno litigato furiosamente a ridosso della puntata e quindi poi hanno avuto una clip dedicata. È successo anche questa volta e i loro toni in diretta televisiva sono sembrati esagerati per attirare l'attenzione del pubblico. Ma a quanto pare alcuni telespettatori iniziano a essere stanchi di vedere tutto questo teatrino. Gli utenti dei social non gradiscono affatto i gesti aggressivi ed esagerati di Lorenzo che, in settimana, si è reso protagonista di lanci di cuscini, pugni al muro e improperi verso Shaila. Atteggiamenti inaccettabili e per il quale è stato ripreso più volte da Alfonso Signorini.

Signorini pungente e portavoce del pubblico: voto 7 in pagella

Alfonso Signorini è promosso con buoni voti. Per lui voto 7 in pagella. Il conduttore ha svolto il suo compito in modo egregio e finalmente è tornato ad essere pungente come solo lui sa essere. Durante quasi tutta la puntata ha sparato a zero in po' su tutti. Ha ripreso sia la sua opinionista Beatrice Luzzi che gli "Shailenzo".

Molto apprezzato il momento in cui ha rimproverato Lorenzo per i suoi atteggiamenti inappropriati, ammettendo che se fosse stato per lui, lo avrebbe squalificato dal programma. Ovviamente gli autori non lo cacceranno mai, ma la riflessione di Signorini ha ricevuto il plauso del pubblico a casa. Il conduttore è tornato ed è riuscito a fare quello che non aveva fatto nelle settimane precedenti, quando sembrava voler proteggere e giustificare il modello comasco.

Beatrice Luzzi svela l'antipatia per Helena: voto 4 in pagella

Voto 4 per Beatrice Luzzi. L'opinionista dovrebbe restare imparziale e limitarsi a commentare ciò che succede nella casa del Grande Fratello senza farsi condizionare da simpatie o antipatie.

Invece Luzzi ha fatto intendere in modo chiaro di non essere una fan di Helena, attacandola diverse volte anche in puntata. Se ne è accorto anche Alfonso Signorini che, in diretta Tv, ha accusato l'opinionista di essere prevenuta nei confronti della brasiliana.