Dopo la messa in onda della ventottesima puntata del Grande Fratello del 3 febbraio e tempo di pagelle per alcuni degli inquilini della Casa. Occhi puntati su Ilaria Galassi che ha deciso di ritirarsi dal gioco dopo aver scoperto di non essere stata eliminata al televoto. Per lei una insufficienza in pagella così come per Javier che ancora una volta decide di illudere Helena. Voto alto invece per Iago Garcia il quale, nonostante gli attacchi ricevuti da più parti, resta in piedi in modo stoico.

Javier torna ad illudere Helena: voto 4

Javier Martinez dopo la breve parentesi con Zeudi Di Palma torna volgere il suo sguardo verso Helena Prestes, conscio del fatto che lei sia ormai innamorata di lui.

Peccato che il oallivolista non nutra gli stessi sentimenti verso di lei e continui ad illuderla con frasi e parole che farebbero cadere in trappola chiunque. Ormai non si contano più le volte in cui lui dice di non riuscire ad allontanarsi da lei, ritenendola una persona speciale. Peccato che Helena creda di aver trovato il compagno della vita e penda dalle sue labbra, mentre lui pare stia solo giocando. La sensazione di molti fan è che il pallavolista abbia cercato di creare questa ship solo per andare più avanti nel gioco e per questo il suo voto in pagella è 4.

Ilaria Galassi si ritira: voto 5

Ilaria Galassi si aspettava di essere eliminata al televoto, così come aveva chiesto al pubblico.

Peccato che i telespettatori non abbiano ascoltato il suo appello e abbiano deciso di farla rimanere nella casa del Grande Fratello. Lei ci è rimasta male, visto che voleva uscire senza pagare penali.

Solo quando Signorini le ha assicurato che non ci sarebbero state conseguenze economiche per lei, ha deciso di ritirarsi per tornare a casa dal figlio e dal compagno.

Una decisione che lascia l'amaro in bocca e per questo il suo voto è 5.

Pagelle del 3 febbraio, Iago regge agli attacchi: voto 7

Voto 7 per Iago Garcia che, da quando è tornato nella casa del Grande Fratello, non perde occasione per dire la sua in modo schietto e sincero. L'essere così diretto lo ha portato però a dover affrontare molte critiche da parte del 'gruppetto' capitanato da Lorenzo Spolverato con cui i rapporti non sono ottimali.

Shaila poi, ha cercato di metterlo in difficoltà dandogli del maschilista. L'attore ha ribattuto colpo su colpo alle accuse e, stoico come sa essere, è rimasto in piedi. Peccato che i suoi 'nemici' lo abbiano spedito nuovamente in nomination. Iago evidentemente è un personaggio scomodo, uno dei pochi in grado di far cadere le maschere dei suoi coinquilini. La sua dialettica fa invidia a molti, nonostante non sia di madrelingua italiana. Chapeau.