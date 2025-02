Grazia Sambruna, su 361 Tv, è tornata a parlare del Grande Fratello, svelando un retroscena su Giglio. Secondo una fonte ritenuta attendibile, Yulia Bruschi starebbe continuando a vedere il suo ex Simone: "Lei non va solo per pizzerie con il suo ex, ma ci dorme pure".

Il retroscena di Sambruna

La relazione tra Giglio e Yulia Bruschi prosegue, anche se momentaneamente si tratta di una storia a distanza. Lei si è dovuta ritirare dal GF dopo essere stata denunciata dal suo ex per avergli tirato un bicchiere durante un litigio e avergli procurato una cicatrice sul viso, mentre lui è ancora un concorrente.

Nel corso di una nuova puntata di 361 Lounge su 361 Tv, Grazia Sambruna ha riportato un retroscena legato a Giglio: "Un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa ed è una fonte molto, molto certa, che racconta che Yulia, in questo periodo, non va solo per pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma ci dorme pure". La giornalista ha riferito di credere alla fonte, perché già una volta l'ex gieffina ha mentito al suo attuale fidanzato sugli incontri con il suo ex. Infine, ha riportato un commento ironico letto su X sull'ennesimo salvataggio di Giglio al televoto: "Un utente ha ironizzato dicendo che la fidanzata avrebbe usato i bot per votarlo, così da continuare a tradirlo".

Il precedente

Circa due settimane fa, Alessandro Rosica ha pubblicato tra le storie su Instagram una segnalazione su Yulia Bruschi. Sarebbe stata vista la notte di Capodanno ballare e abbracciare un ex tentatore di Temptation Island. In quell'occasione, Yulia aveva spiegato che non c'era nulla di male a ballare con un amico sotto gli occhi di tutti.

A seguire, è uscita una foto che vede Yulia seduta a un tavolo col suo ex Simone. A tal proposito, Yulia ha riferito di aver visto l'ex fidanzato solo in presenza dei suoi legali. In un secondo momento, però, ha detto di essere stata a cena col suo ex perché gli avvocati hanno consigliato a entrambi di restare in rapporti civili.

Giglio si gioca la permanenza in casa

Terminato il giro di nomination della 32ª puntata del GF, sono finiti al televoto anche coloro che hanno ricevuto una sola nomination. Si giocano la permanenza in casa Amanda, Chiara, Federico, Giglio, Iago, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania.

Tra questi, il meno votato dovrà abbandonare il programma nel corso della puntata di giovedì 20 febbraio. In caso di eliminazione di Shaila Gatta, la ragazza potrebbe restare in casa grazie al bonus.