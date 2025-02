In occasione della 35ª puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati a riflettere sulla loro relazione. In particolare, Shaila ha cercato di capire i motivi che hanno spinto Lorenzo a chiederle scusa durante la diretta: "Hai chiesto scusa perché lo sentivi o per la clip?". A quel punto, la concorrente ha ribadito di non voler più proseguire la relazione.

I dubbi di Shaila

Nel post-puntata, Lorenzo e Shaila si sono ritrovati a parlare dopo il litigio della sera precedente.

A rompere il ghiaccio è stato Lorenzo: "Insieme siamo forti, ma dobbiamo tirarci più pacche sulla spalla".

A quel punto, Shaila l'ha incalzato: "Tu in puntata hai chiesto scusa perché lo sentivi o per la clip?". Inoltre, Shaila ha lasciato intendere di aver apprezzato il passo indietro fatto da Lorenzo, ma non può passare sopra a quanto accaduto il giorno prima: "Il sentimento c'è e lo sento anche da parte tua. Mantenere le distanze qui dentro non sarà facile, ma tra noi non ha funzionato". Shaila ha proseguito spiegando che non dimenticherà mai quanto di bello costruito con Lorenzo nei mesi scorsi, ma, al momento, non intende tornare sui suoi passi: "Per me conta più di ogni cosa piangere insieme. Per me quello è amore, quello è stato il regalo più bello che mi porto nel cuore".

Lorenzo: 'Da parte mia è ritornata quella complicità'

Dopo aver ascoltato Shaila, Lorenzo ha fatto una riflessione: "Sono riuscito a ritrovare quell'energia che avevamo all'inizio. Da parte mia è ritornata quella complicità di prima. Mi sento onorato di aver ritrovato una squadra così. Quello che abbiamo costruito per me non è poco".

Lorenzo ha precisato di aver chiesto scusa in diretta perché, secondo lui, era giusto così: "Dovevo farlo, perché ho esagerato".

Infine, ha ammesso che stare lontano da Shaila all'interno del Reality Show non sarà facile, ma cercherà di rispettare la sua scelta: "Tu non mi sei indifferente, io non posso non considerarti".

I motivi della rottura degli 'Shailenzo'

Tutto è iniziato da un'incomprensione: Lorenzo voleva sentire il supporto di Shaila in un suo momento di sconforto, ma non è andata così. Successivamente, sono sorte nuove incomprensioni perché Lorenzo non ha creduto che la sua partner non fosse gelosa di Chiara Cainelli.

Nella serata di mercoledì, Lorenzo ha iniziato a inveire contro la fidanzata e ha strappato dall'armadio tutti i messaggi d'amore che si erano scambiati in questi mesi. Lorenzo si è risentito con Shaila perché quest'ultima lo avrebbe fatto passare per bugiardo agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori.