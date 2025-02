Nella serata di domenica 23 febbraio, c'è stata l'ennesima incomprensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Scendendo nel dettaglio, il 28enne milanese ha avuto un momento di sconforto nel pensare al rapporto con sua madre e in quel momento voleva al suo fianco la sua partner. L'ex velina, però, si è detta stufa dei continui cambi d'umore del fidanzato: "Non ti metti mai in discussione, sei egoista".

Lo sfogo di Shaila

Pensando di trascorrere il compleanno lontano dalla madre, Lorenzo Spolverato ha avuto un crollo emotivo e si è isolato dal resto dei suoi compagni d'avventura del Grande Fratello .

Vedendo il proprio partner da solo in piscina, Shaila Gatta l'ha raggiunto e ha chiesto se desiderava la sua compagnia o preferisse rimanere in solitudine. A quel punto il 28enne milanese l'ha rimproverata: "Avrei preferito che tu ci fossi stata prima". Alle parole del partner, l'ex velina è rimasta spiazzata: "Perché non mi hai chiamata? Io non so più comportarmi con te". Nel momento in cui Spolverato ha esortato la fidanzata ad essere sé stessa, Shaila ha replicato stizzita: "Sono confusa, le parole che dici mi feriscono". La diretta interessata ha poi proseguito con il suo sfogo: "Non è facile capirti in alcuni momenti. Io cerco di venirti in contro, ma in alcune cose mi sento snaturata con te.

Ci sono determinate cose che non mi fanno sentire libera". La ragazza ha spiegato che il giorno prima è stata rimproverata di essere stata invadente, mentre il giorno dopo è stata invitata ad essere più empatica: "Non deve essere solo e sempre come vuoi tu. Non ti metti mai in discussione, sei egoista". Gatta ha accusato Lorenzo di pensare esclusivamente al suo bene e mai al bene della coppia: "Sono sempre io che vengo incontro a te, tu mai".

La reazione di Lorenzo

Alle parole di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha replicato infastidito: "Mi dispiace ma questo è un problema tuo, perché io non ho nessuna presunzione. Io sono sempre venuto a cercarti per appianare le nostre divergenze e a differenza dei primi mesi, mi sento una persona diversa". Il 28enne ha specificato che anziché avere il supporto di Amanda, Mariavittoria e Giglio avrebbe voluto la sua fidanzata vicina: "Mi sono sentito solo.

Se tu fossi venuta prima da me, magari mi sarei aperto. Ora invece non ne ho più voglia".

Nonostante la coppia non sia riuscita a trovare un punto d'incontro, gli "Shailenzo" hanno cercato di stemperare la tensione con delle frasi ironiche sulla loro relazione e numerosi gesti d'affetto. La conversazione infatti, si è conclusa con entrambi che hanno concordato che stare insieme è difficile a causa dei loro caratteri incompatibili.