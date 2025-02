La notte appena trascorsa al Grande Fratello è stata piuttosto movimentata a causa di un attacco di rabbia di Lorenzo Spolverato. Il concorrente è andato su tutte le furie, convinto che la fidanzata lo stia facendo passare male agli occhi degli altri. Parlando con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, Shaila Gatta si è detta pronta a interrompere la relazione: "Questo ragazzo mi sta distruggendo. Devo salvarmi, prima che sia troppo tardi per me".

Lo sfogo di Shaila Gatta

Nella serata di mercoledì 26 febbraio, i concorrenti stavano festeggiando il compleanno di Javier Martinez quando, a un certo punto, hanno sentito le urla provenire dalla camera da letto.

Nonostante la regia abbia censurato l'episodio, Shaila Gatta ha raccontato l’accaduto a Chiara e Zeudi. Lorenzo ha aperto l'armadio e ha iniziato a strappare tutte le lettere e i regali che si erano scambiati in questi mesi. Secondo Shaila, la reazione di Lorenzo è stata piuttosto infantile e ha anche messo in imbarazzo lei e Chiara. "Quello in imbarazzo deve essere lui", ha precisato.

Secondo il racconto di Shaila, l’incomprensione di coppia si sarebbe potuta superare con delle scuse da parte di Lorenzo: "Dice sempre che dobbiamo tutelare la coppia e poi fa queste scenate". Sulla base di quanto accaduto, Shaila ha detto di essere pronta a mettere la parola fine alla relazione con Lorenzo: "Questo ragazzo mi sta distruggendo.

Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me". Shaila ha riferito che uno come Lorenzo potrebbe stare solamente con un robot o con una ragazzina che gli dà sempre ragione: "Non voglio questo e non me lo merito".

I motivi della lite

Martedì 25 febbraio, Lorenzo ha chiesto a Shaila se fosse gelosa di Chiara. Nel momento in cui Shaila ha negato categoricamente la cosa, Lorenzo non ha creduto alla versione della sua fidanzata. Di conseguenza, il giorno seguente, la coppia ha iniziato a discutere e lo stesso concorrente ha perso il controllo perché convinto che Shaila lo abbia messo in cattiva luce con gli altri coinquilini: "Vuole farmi passare per quello che inventa tutto.

Racconta bugie, solo bugie".

In preda a una crisi di nervi, Lorenzo ha aperto l'armadio della fidanzata e ha iniziato a strappare tutte le lettere. Ha gettato i cuscini in piscina e sferrato pugni al muro. Non contento, ha anche chiesto agli autori di assegnargli un letto singolo, poiché non voleva condividerlo con Shaila Gatta dopo l’ennesima discussione.