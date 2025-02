Giovedì 13 febbraio 2025 tornerà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste. Al centro della puntata come sempre ci sarà il verdetto del televoto, che vede al momento ben 7 nominati ed il concorrente più votato sarà il preferito. Secondo il sondaggio del Grande Fratello Forumfree il meno votato è Maxime.

Sondaggio Grande Fratello aggiornato al 13 febbraio

Nella scorsa puntata di lunedì 10 febbraio 2025, al televoto sono finiti: Amanda, Iago, Chiara, Jessica, Maxime, Maria Teresa e Stefania.

La domanda è in positivo e si chiede al pubblico da casa chi, tra i concorrenti in nomination, si vuole salvare. Sul portale Grande Fratello Forumfree è attivo un sondaggio e, alle 10:00 del 13 febbraio 2025, a tale quesito hanno risposto 1.562 utenti. Ad avere la meglio con il 25.35% di voti, risulta essere Stefania Orlando. A seguire, c’è Amanda Lecciso, favorita co il 21.00% di voti. Terzo posto per Iago Garcia, il quale ha suscitato le preferenze del 18.95% di utenti. Quarto posto per Chiara Cainelli, votata dal 16.77% di utenti. Quinto posto invece per l’ex volto della Rai, Jessica Morlacchi, votata dal 13.32% di utenti. Sesto posto invece per Maria Teresa Ruta, al momento preferita dal 3.78%.

Ultimo posto invece per Maxime Mbanda, il quale al momento ha raggiunto solo lo 0.83% di voti favorevoli. Per questa puntata non è prevista alcuna eliminazione, ma il concorrente più votato sarà il preferito della casa e quindi immune al prossimo televoto.

Tensioni in casa

Durante un tranquillo aperitivo, il clima sereno in casa è stato presto interrotto da una discussione accesa tra Mariavittoria, Shaila, Lorenzo e Jessica.

Shaila ha chiesto a Mariavittoria di chiarire alcuni suoi comportamenti, esprimendo dubbi sul suo atteggiamento. Mariavittoria ha spiegato di non essersi esposta per evitare conflitti, ma ha accusato Shaila e Lorenzo di criticarla ingiustamente, visto che al momento gode di buoni rapporti con tutti. Lorenzo ha ribattuto, dicendo che preferisce esprimere le proprie opinioni apertamente.

La discussione si è intensificata, con Mariavittoria che ha lamentato di non aver ricevuto confronti diretti prima della puntata. Shaila ha cercato di tranquillizzarla, spiegando che né lei né Lorenzo volevano criticarla, ma solo comprendere il suo punto di vista. Mariavittoria, però, non ha apprezzato e ha accusato i due di non aver affrontato altre problematiche, come il ritorno di Jessica e la sua riconciliazione con Luca.

Jessica, cercando di calmare la situazione, ha rimproverato Mariavittoria per il suo tono e le ha consigliato di moderarlo. Mariavittoria ha reagito negativamente, rifiutando il confronto con l’amica. Shaila ha cercato di far riflettere Mariavittoria, suggerendo di selezionare meglio le sue amicizie, ma la discussione si è conclusa con Mariavittoria che, delusa e infastidita, ha lasciato la tavola in lacrime.