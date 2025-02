A seguito dell'ennesima discussione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno riflettuto sulla loro relazione. In particolare, Stefania Orlando ha affermato che la coppia è molto affiatata, ma a volte si scontra senza un reale motivo: "Si arrabbiano per cose futili".

Il commento di Stefania

La notte appena trascorsa al GF è stata piuttosto movimentata a causa dell'ennesima discussione tra Tommaso e Mariavittoria: lui l'ha rimproverata per il disordine.

Oggi, Stefania Orlando si è ritrovata a commentare l'accaduto con Amanda, Helena, Federico e Javier: "Le loro discussioni dipendono più da questioni comportamentali che caratteriali.

Tommaso spesso si prodiga ad aiutare in tutti i modi Mariavittoria, ma bisogna capire se è lei a chiederglielo o se lui fa tutto da solo. Perché se lui agisce di sua spontanea volontà, non può pretendere che lei lo ringrazi pure". Stefania ha aggiunto: "Ogni tanto noi parliamo e lui mi dà l'impressione che si sente impotente davanti ai problemi di Mavi, ma purtroppo non si risolve tutto da un giorno all'altro e in un contesto come questo del GF". Sulla base di quanto dichiarato, Stefania ha proseguito la sua riflessione: "Si arrabbiano per cose futili e a volte il tono con cui lei risponde non aiuta".

La versione degli altri concorrenti

Federico Chimirri: "Loro vivono l'amore in modo immaturo, perché litigano per cose stupide".

Javier Martinez ha detto: "Secondo me discutere qui dentro è normale. Tommy cerca di fare il possibile per far stare bene Mavi, ma lei a volte dà le cose per scontato e quindi lui si risente". Amanda Lecciso, invece, crede che, arrivati a questo punto del programma, è normale un po' di stanchezza mentale e fisica: "Fuori da qui capiranno se sono davvero compatibili".

A quel punto, Federico ha fatto un paragone tra la coppia dei Tommavi e gli Helevier: "Voi siete diversi, perché mettendovi insieme alla fine del GF, avete avuto modo di vivere il vostro percorso individualmente". Helena Prestes ha concluso: "Io trovo che siano molto più maturi rispetto agli altri".

Il percorso dei Tommavi

Tommaso e Mariavittoria hanno mostrato fin da subito un certo feeling, anche se i due hanno sempre detto di non voler intraprendere una relazione per una questione anagrafica (lei è più grande di lui). Giorno dopo giorno, però, entrambi hanno capito che non si trattava più di una semplice amicizia. Attualmente, i Tommavi sono fidanzati, ma non mancano alti e bassi.