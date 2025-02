Al Grande Fratello è iniziata una discussione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tutto è cominciato quando il ragazzo, per rimproverare la sua partner, ha alzato la voce. Mariavittoria ha abbandonato la conversazione, ma in seguito ha cercato di dargli un bacio, ricevendo però una reazione infastidita da parte di lui: "Sei cattiva, fai del male con le parole".

Tommaso infastidito da Mariavittoria

Infastidito dal comportamento scontroso di Mariavittoria, Tommaso ha chiesto di avere un confronto: "Stamattina mi hai detto una cattiveria a caso".

Mariavittoria ha replicato: "Hai il vizio di alzare la voce. Non è il modo giusto, ci sono modi e modi di dire le cose". A quel punto, Tommaso ha spiegato le ragioni del suo risentimento: "È il modo in cui dici che le cose che mi fa male. Non accetto che tu rimproveri il mio tono di voce quando fai lo stesso".

In un primo momento, Mariavittoria ha abbandonato la conversazione, ma, vedendo Tommaso solo in cucina, l'ha raggiunto e ha cercato di abbracciarlo. Essendo ancora risentito, si è sfogato: "Scusami, ma non va bene. Mariavittoria, sei cattiva, fai del male con le parole. Tu prima attacchi, poi torni come se niente fosse. Non mi sta bene". Sebbene la concorrente abbia chiesto al compagno di abbassare la voce, il concorrente ha proseguito: "Lo so che non vuoi farti sentire, ma se sbagli devo dirtelo".

Stufa di essere criticata, anche lei ha alzato la voce: "Sono stanca di sentirmi dire che sbaglio. Stiamo litigando per niente". La discussione si è conclusa con Mariavittoria che ha ribadito di non voler litigare per cose futili: "Quando ti calmi ne parliamo, perché di prima non voglio discutere".

anche mio figlio sta delirando aiuto forse adesso è davvero il caso di liberare i pazienti di quella casa #tommavi pic.twitter.com/fHrTTaUt6n — G🎀 (@moodesaurita) February 5, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Su X la discussione tra Tommaso e Mariavittoria non è passata inosservata ai loro fan.

Un utente ha cercato di comprendere Tommaso: "Anche Tommy sta delirando, è il momento di chiudere il programma visto che lui è sempre calmo".

Un altro telespettatore ha aggiunto: "Si vede che inizia a essere stanco, non si allena neanche più". Un telespettatore ha commentato: "Tommaso alcune volte è pesante", mentre un altro ha affermato: "Io veramente non capisco questa discussione. Mavi stava parlando con Federico ed era tranquillo, ora fa questa scenata?". Infine, un fan ha sostenuto che Tommaso Franchi potrebbe essersi stancato della condotta della sua partner: "Forse lui sta capendo che il carattere di Mariavittoria non è affine al suo".