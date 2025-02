Su Instagram, Yulia Bruschi ha pubblicato un video in cui ha replicato ai fan di Lorenzo Spolverato: "Smettetela di mandarmi messaggi negativi". La diretta interessata ha spiegato di aver compreso la nomination di Helena Prestes a Giglio, perché secondo lei è giusto far presente ad un amico quando sta commettendo un errore. Dunque l'ex concorrente del Grande Fratello ha ribadito che il suo non era un attacco nei confronti di Spolverato.

Lo sfogo di Yulia

In occasione delle nomination della 28^ puntata del GF, Helena ha deciso di fare il nome di Giglio perché secondo lei il parrucchiere si lascia condizionare da Lorenzo Spolverato.

Incalzata da Alfonso Signorini, Yulia Bruschi ha detto di condividere il pensiero della 34enne: "Giglio dovrebbe aprire gli occhi".

A quanto pare le parole dell'ex gieffina non sono piaciute ai fan di Lorenzo, tanto che hanno iniziato ad inviarle diversi messaggi per esprimere il loro disappunto. Nel post-puntata la stessa Yulia è intervenuta per fare chiarezza: "Sono appena tornata in hotel e voglio dire che come ho confermato in puntata, io non ce l'ho con Lorenzo. A lui voglio un mondo di bene e so che tiene tantissimo a Giglio. Quello che io ho detto probabilmente è stato frainteso è che spesso e volentieri Giglio per non battibeccare con Lollo lascia perdere, ma in amicizia andrebbe detto quando un amico sta commettendo un errore".

A tal proposito l'ex concorrente ha ribadito che il suo "aprire gli occhi" non era riferito alla condotta di Spolverato, ma all'intera situazione che si è venuta a creare all'interno del Reality Show . Infine, Yulia Bruschi ha avanzato una richiesta ai fan del 28enne milanese: "Smettetela di mandarmi messaggi negativi perché come ho spiegato in puntata il mio non è un attacco nei suoi confronti " .

GF: riassunto 28^ puntata

Durante la puntata di ieri, c'è stato un confronto in studio tra Iago Garcia e Shaila Gatta.

A seguire si sono aggiunti anche Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Inoltre Martinez si è confrontato con Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Ilaria Galassi si è ritirata dal programma, mentre Emanuele Fiori è stato eliminato dai telespettatori. Amanda Lecciso ha discusso con Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Poi si è parlato della liaison tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi che prosegue a gonfie vele. Infine, sono stati effettuati le nomination e sono finiti al televoto: Amanda, Iago, Javier Martinez, Eva Grimaldi, Shaila Gatta, Pamela Petrarolo, Giglio e Maxime Mbandà. Tra questi il ​​concorrente meno votato verrà eliminato nella puntata di giovedì 6 febbraio.