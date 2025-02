Lunedì 3 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 28^ puntata del Grande Fratello. In seguito alla nomination di Helena Prestes a Giglio, Yulia Bruschi si è detta d'accordo con il pensiero della modella e ha criticato il suo fidanzato: "Giglio dovrebbe aprire gli occhi". In confessionale, la modella brasiliana ha spiegato che secondo lei Giglio si nasconde dietro Lorenzo.

Yulia critica la vicinanza di Giglio a Lorenzo

Nel corso della 28^ puntata del GF, i concorrenti hanno effettuato le nomination tramite i piramidali. Avendo pescato il piramidale rosso Helena Prestes ha avuto la possibilità di effettuare la nomination in confessionale e ha deciso di nominare Giglio.

La modella brasiliana ha affermato: "Non credo che nessuno l'abbia nominato, ma io nomino Giglio. Secondo me lui ha molto da osare, ma si nasconde un po' dietro Lorenzo. Non riesco a capire se ha paura di mettersi contro Lorenzo oppure se gli sta vicino per strategia. In ogni caso, io credo che Giglio non è d'accordo su tante cose che fa Lorenzo". Incalzata da Alfonso Signorini, Yulia Bruschi ha detto di essere d'accordo con il pensiero della modella: "Helena non ha tutti i torti. Secondo me Giglio dovrebbe prendere più posizione per quanto riguarda Lorenzo. Non ce l'ho con Lollo, ma dovrebbe aprire un po' di più gli occhi". Spiazzata per la presa di posizione dell'attuale compagna di Giglio, Prestes ha commentato: "Non sapevo che Yulia condividesse il mio pensiero, ma ho pensato molto a lei perché nominando Giglio si sarebbe potuta arrabbiare con me.

Da parte mia non è cattiveria, ma vedo che Giglio è molto vicino a Lorenzo e spesso viene schiacciato dai suoi pensieri. Spesso viene contro di me, anche se noi non abbiamo avuto grandi discussioni".

QUESTO MOMENTO DI YULIA ED HELENA NON TE LO PUOI INVENTARE ✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/DT6AaCLLwU — carlottina🫦 (@carlott25434055) February 4, 2025

GF: i concorrenti nominati

Durante la puntata di ieri, sono finiti in nomination i cinque concorrenti più votati.

Dunque sono a rischio eliminazione: Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Giglio, Javier Martinez, Maxime Mbandà, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Tra questi il ​​concorrente meno votato dovrà abbandonare il reality show .

Il commento di alcuni utenti del web

Su X la reazione di Yulia Bruschi non è passata inosservata ai telespettatori.

Un utente ha scritto: "Perfino Yulia si schiera con Helena per la nomination a Giglio. Peccato che si sia dovuto ritirare dal gioco". Un altro ha aggiunto: "Yulia che dà ragione a Helena e va contro il suo fidanzato, è la nostra vittoria". Un ulteriore utente ha commentato: "Giglio ha detto che vuole parlare con Helena per la nomination. Spero che lei gli dica che ha avuto conferma da Yulia". Infine, c'è chi ha fatto un plauso a Prestes: "La nomination di Helena è la più azzeccata".