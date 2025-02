In queste ore sui social network sta circolando un video che ha un po' indispettito i fan di Lorenzo Spolverato. Qualche notte fa, infatti, alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono confrontati sulle strategie migliori che potrebbero mettere in atto per evitare la vittoria del modello in finale. Federico Chimirri, in particolare, ha suggerito a Iago Garcìa, Helena Prestes e Javier Martinez di cominciare a giocare affinché il pubblico si dimentichi del discusso compagno d'avventura.

Le parole bisbigliate nella notte

La scelta del pubblico di rendere Lorenzo finalista, ha spiazzato alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Nei giorni successivi alla puntata in cui Spolverato ha vinto il televoto contro Javier, Giglio e Alfonso, all'interno della casa c'è chi ha pensato a nuove strategie per rendergli la vita difficile nel gioco.

Federico si è ritrovato in camera da letto con Martinez, Iago e Helena e gli ha fatto capire che d'ora in poi dovranno cambiare comportamento se vogliono evitare il trionfo del 28enne in finale.

"Quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato giusto, abbiamo provato a fare in modo che non ci arrivasse (in finale, ndr)", ha esordito Chimirri nel discorso che non è piaciuto affatto ai sostenitori di Lorenzo.

Lo chef, poi, ha aggiunto: "Da questo momento in poi, quello che bisogna fare nelle puntate che mancano alla finale è che se lo devono dimenticare".

Prestes ha fatto un sospiro un po' sconsolato, poi la regia ha spostato l'inquadratura su un'altra stanza.

C'è in atto un accordo contro Lorenzo, l'inteto era inizialmente screditarlo in ogni puntata, ora farlo dimenticare. 4 persone contro il singolo, ma non chiamiamolo branco giusto?! LA FOLLIA! #iostoconlorenzo #shailenzo @GrandeFratello

CONDIVIDETE TUTTI!!! pic.twitter.com/xbS7KhSSEh — Giulia 🌸 Shailenzo is a state of mind. (@Giulietta903) February 12, 2025

Le proteste degli spettatori

L'intento di Federico, Helena, Javier e Iago sembra chiaro: allearsi per cercare di far finire nell'ombra Lorenzo da qui alla finale del Grande Fratello, nella speranza che il pubblico cambi idea sul suo conto e assegni la vittoria a un'altra persona.

"Praticamente c'è in atto un accordo contro Lorenzo", "Inizialmente volevano screditarlo in ogni puntata, ora vogliono che il pubblico si dimentichi di lui", "Quattro contro uno, questo non è branco?", "Questo discorso è folle", "Sanno che Lorenzo li butterebbe fuori tutti, uno per uno", "Ma il GF continuerà a nascondere tutte queste cose che dicono alle spalle di Lorenzo?", "In quella casa c'è troppa gente protetta", si legge su X in questi giorni.

Accordi in vista dell'ultimo prime time

Da quando Lorenzo è stato eletto finalista del Grande Fratello, nella casa non si parla d'altro.

Alcuni inquilini tra cui Helena, Federico e Iago non sono d'accordo con il verdetto del televoto di lunedì scorso: la modella, in particolare, sembra non voler accettare il fatto che il suo fidanzato Javier è stato battuto dal suo acerrimo nemico Spolverato.

Gli spettatori del reality, però, hanno premiato il modello con uno scarto di percentuale piuttosto minimo: 45% per il compagno di Shaila, 42% per Martinez.