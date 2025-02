L'8 febbraio c'è stato un vivace botta e risposta tra tre concorrenti del Grande Fratello che non hanno un buon rapporto da settimane. Sentendo Helena Prestes parlare a voce alta nell'altra stanza, Shaila Gatta ha chiesto silenzio per chi stava cercando di riposare. Lorenzo Spolverato è intervenuto per difendere la fidanzata, poi ha invitato Helena a calmarsi e a "andare a giocare al parco come fanno i ragazzini".

Il battibecco nel pomeriggio

Sabato 8 febbraio, Shaila e Lorenzo sono stati svegliati dalla voce di Helena che proveniva dall'altra camera da letto.

Helena stava conversando con gli amici con un tono piuttosto alto e questo ha interrotto il riposino degli "shailenzo".

In un primo momento, Shaila si è rivolta a Helena con pacatezza: "Puoi parlare più piano che stiamo dormendo?".

"Ma basta, sono le quattro di pomeriggio", ha risposto Helena prima che Javier la tirasse a sé.

"E tu anche alle nove di sera ti arrabbi se non dormi", ha controbattuto Shaila piuttosto alterata dal comportamento della coinquilina.

"Helena stai buona, vai a giocare al parco con giochini. Dai, buona", ha detto Lorenzo, che in quel momento era affianco a Shaila a letto.

Javier ha convinto Helena a non portare avanti questa discussione a distanza: "Dai, smettila. Ma perché devi sempre fare così?

Lascia stare".

Il parere degli spettatori

Il comportamento che Helena ha avuto mentre alcuni inquilini stavano riposando, non è piaciuto a parte del pubblico del Grande Fratello.

"Meno male che ha 34 anni", "Io sto manifestando per uno sbrocco di Shaila", "Lorenzo non vedeva l'ora", "Dovrebbe avere rispetto per chi dorme", "Lei è una provocatrice, è risaputo", "Lei può tutto perché è coperta dal GF", "Imbarazzante, lo fa apposta", "Insopportabile", "Incredibile come in pochi giorni sia diventata ridicola Helena, ma cosa le è successo?", "Quando era amica di Zeudi non si comportava così", si legge su X.

La passione con Javier

In questi giorni, Helena è al centro dell'attenzione anche per la storia che ha iniziato con Javier. Dopo mesi di amicizia, i due si sono riscoperti interessati e hanno dato il via a una frequentazione molto discussa.

Nella casa del Grande Fratello c'è chi non crede a questa nuova coppia, in particolare le persone che non hanno mai avuto un bel rapporto con i due.

Shaila e Lorenzo sostengono che l'unione tra Helena e Javier sarebbe finta, e anche Zeudi sembra pensarla così a fronte dei flirt che ha avuto con entrambi fino a una settimana fa.

I due concorrenti, però, non si curano delle critiche e dello scetticismo che c'è attorno a loro e vanno avanti per la strada che hanno deciso di intraprendere di recente.