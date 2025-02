Il 2 febbraio Iago Garcìa e Javier Martinez si sono ritrovati a commentare i comportamenti di una concorrente del Grande Fratello con cui non vanno molto d'accordo. Secondo l'attore, in particolare, Shaila Gatta non sarebbe una ragazza sensuale, anzi la maggior parte dei suoi gesti gli trasmetterebbero volgarità. Il pallavolista ha dato ragione all'amico, poi si è chiesto come ha fatto a provare una forte attrazione per la ballerina all'inizio del programma.

Le frecciatine in sauna

Da quando è rientrato nella casa del Grande Fratello, Iago ha criticato spesso Shaila e i suoi modi di fare, sia parlando con gli altri che guardandola negli occhi.

Domenica scorsa l'attore è tornato su questo argomento mentre era in sauna con Javier e molte delle cose che ha detto non sono piaciute a parecchi fan del reality.

Ad un certo punto della discussione Garcìa ha criticato l'aspetto fisico di Gatta, e Martinez ha aggiunto: "Uguale, se penso a quanto mi piaceva abbracciarla e stare con lei e poi penso a ora mi dico no".

"In lei c'è solo volgarità, non sensualità. I suoi atteggiamenti non mi risvegliano nulla. Ci sono ragazze che non mi interessano ma sono lo stesso molto sensuali, come Chiara, ma lei proprio no".

"Infatti, anche quando balla io non la vedo sensuale nei movimenti. Poi si mette a twerkare in prima serata, queste cose a me non piacciono", ha ribattuto il pallavolista.

"Pure come si trucca, i vestiti che indossa con tutto di fuori", ha chiosato Iago sulla coinquilina.

Il parere degli spettatori

Le critiche che Iago e Javier hanno rivolto a Shaila, hanno fatto storcere il naso a tanti fan del Grande Fratello.

"Iago si innalza a grande uomo, ma sta dimostrando solo la sua pochezza nel giudicare il fisico e il modo di muoversi di una ragazza", "Pietoso", "Ha anche denigrato il suo corpo dicendo che è peggiorata", "Si sta solo unendo alla massa dopo aver letto le cose fuori", "Ma Javier che ora finge di disprezzare una donna che ha sempre desiderato?

Il peggiore", "E questi due sarebbero uomini?", "Vergognosi e ridicoli", "Che abbaglio che abbiamo preso, spero facciano vedere tutto in puntata", "Javier è la volpe che non arriva all'uva", "Javier è un falso, ci tornerebbe subito se solo lei volesse", hanno commentato alcuni utenti di X in queste ore.

L'astio dopo il ripescaggio

Tra Iago e Shaila c'è tensione sin da quando lui è rientrato nella casa del Grande Fratello.

Dopo qualche giorno di tregua, i due concorrenti hanno cominciato a parlarsi alle spalle e a nominarsi in puntata.

Lunedì scorso, inoltre, la ballerina si è lamentata del fatto che il coinquilino le avrebbe detto "abbassa la testa" al termine di una discussione nella quale era coinvolto anche Lorenzo.