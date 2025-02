Nella casa del Grande Fratello, nella serata di domenica 9 febbraio, Iago Garcia e Stefania Orlando si sono ritrovati a parlare fra loro e non hanno risparmiato critiche al coinquilino Lorenzo Spolverato.

Le critiche di Stefania e Iago a Lorenzo

Nella casa del Grande Fratello, le tensioni tra i concorrenti sono altissime, e Lorenzo si ritrova al centro di un acceso dibattito. Iago e Stefania, due dei suoi coinquilini, si chiedono perché il giovane non riesca a guadagnarsi la loro stima. Iago è stato chiaro: Lorenzo ha perso di vista lo spirito del gioco.

Rievocando il momento in cui ha espresso il desiderio di regalare una casa ai genitori durante il Capodanno Cinese, Iago ha sottolineato che il Grande Fratello non è solo un traguardo, ma un’opportunità di crescita personale. “Dovrebbe essere più umile”, ha affermato, convinto che Lorenzo stia sprecando una chance unica.

Stefania, dal canto suo, si è concentrata sulle relazioni interpersonali, mettendo in dubbio la sincerità del legame tra Lorenzo e Shaila. “Sembra più interessato a come appare che a costruire legami autentici”, ha osservato, evidenziando la sua apparente egocentricità. Entrambi sono d’accordo: Lorenzo non comprende l’importanza delle relazioni umane. “Non pensa ai rapporti, per questo non vincerà”, ha sentenziato Iago, mentre Stefania ha aggiunto: “Non conta vincere, ma cosa lasci di te”.

Il 10 febbraio sarà proclamato il primo finalista di questa edizione

Questa sera, lunedì 10 febbraio, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello. Al centro della diretta ci sarà l'esito del televoto, che determinerà chi tra Amanda, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo e Iago Garcia dovrà lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello.

Secondo il portale Grande Fratello Forumfree, a lasciare la casa rischia di essere Zeudi Di Palma. Sul sito è stato aperto un sondaggio per decidere chi salvare e, alle 13:45 del 10 febbraio 2025, hanno partecipato al voto 1.955 utenti. Amanda è in testa con il 25,63% dei voti favorevoli, mentre Zeudi occupa l'ultima posizione con il 12,25%.

Inoltre, questa sera verrà proclamato il primo finalista ufficiale di questa edizione, a pochi mesi dalla finale prevista per la fine di marzo. Dopo oltre sei mesi di programmazione, il pubblico è in trepidante attesa di scoprire chi sarà il primo a conquistare un posto in finale. Durante la diretta, ci sarà anche una sorpresa per Zeudi Di Palma, che avrà l'opportunità di riabbracciare suo fratello musicista. Non mancherà spazio per l'amore, con aggiornamenti sulle coppie formate da Helena e Javier e da Lorenzo e Shaila.

Il Grande Fratello andrà in onda anche in contemporanea con il Festival di Sanremo. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, infatti dopo la diretta di stasera, tornerà poi in onda anche giovedì 13 febbraio 2025.