Dopo la puntata del Grande Fratello del 20 febbraio, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lamentati del trattamento che riceverebbero in quanto coppia. Secondo i due concorrenti, infatti, Alfonso Signorini darebbe più spazio a inquilini che non si amano anziché a loro che stanno insieme da oltre quattro mesi.

Le frecciatine nella notte

Giovedì scorso Alfonso Signorini ha regalato una cena nel tugurio a Stefania e a Iago, poi ha chiesto a Lorenzo si raggiungerli per versare il vino dei loro bicchieri.

Alla fine della puntata del Grande Fratello, però, Spolverato si è lamentato del trattamento che lui e Shaila starebbero ricevendo rispetto alle altre coppie che si sono formate all'interno della casa.

Nelle ultime settimane, infatti, Javier e Helena hanno trascorso una giornata da soli nel tugurio, Mariavittoria e Tommaso hanno fatto un giro per Roma in limousine, Giglio ha potuto riabbracciare Yulia per San Valentino, mentre agli shailenzo non sarebbe stata fatta nessuna sorpresa di questo genere.

Nella notte il modello e la fidanzata hanno detto che si sentono ignorati come coppia, per questo stanno pensando di mettere in atto una strategia per attirare l'attenzione del conduttore e degli autori del programma.

"Stiamo insieme da quattro mesi, ma dobbiamo amarci di meno affinché ci dedichino un po' di tempo. Lo sappiamo che Alfonso Signorini dà spazio alle coppie che non si amano", ha dichiarato Lorenzo tra le mura più spiate d'Italia dopo aver spiato quello che stavano facendo Orlando e Garcìa a pochi passi da lui.

Il parere degli spettatori

Le lamentele di Lorenzo sul poco spazio che verrebbe dato al suo rapporto con Shaila, hanno attirato l'attenzione di chi commenta il Grande Fratello sui social.

"Lui finalmente va contro Signorini, tutto per me", "Il loro unico problema è che non vengono calcolati", "Hanno ragione, la cena romantica per Stefania e Iago è una pagliacciata", "L'unica coppia solida non ha mai avuto un momento per sé, è assurdo", "Per avere il tugurio dovrebbero marsi di meno, è la verità", hanno scritto su X i fan che la pensano come Spolverato e Gatta.

In rete, però, c'è anche chi non comprende questa protesta e invita i due concorrenti a non curarsi troppo del tempo che gli viene dedicato nelle puntate in prima serata.

"Che ridicoli", "Questi due fanno tutto per le clip, vivono la loro storia in base a quello", "Hanno parlato per mesi di loro, perché continuano a mettersi in mezzo?", "Il pubblico è stanco di vedere inquilini di seria A e di serie B", "Shaila e Lorenzo pensano solo alle strategie, gli altri non lo fanno e vengono premiati", si legge ancora sul web in queste ore.