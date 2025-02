Il 7 febbraio, i fan del Grande Fratello si sono accorti di un particolare che confermerebbe l'intesa sempre più forte tra Javier Martinez e Helena Prestes. Al risveglio, le telecamere hanno inquadrato il letto in cui stavano dormendo i due concorrenti e, per qualche secondo, si è visto l'involucro di un contraccettivo a terra. Dopo mesi di dubbi e ripensamenti, tra quelli che in rete sono stati ribattezzati gli "helevier", è scoppiata la passione.

Il particolare che non passa inosservato

Da meno di una settimana, Javier e Helena sono sempre più vicini, e giovedì sera ci ha pensato Alfonso Signorini a spingere i due l'uno tra le braccia dell'altro regalandolo loro una cena romantica in tugurio.

Helena ha vinto una sfida contro Shaila e si è guadagnata un po' di privacy con l'uomo che ha inseguito per mesi e che solo ultimamente ha ceduto al suo corteggiamento.

Dopo aver mangiato sushi e aver brindato al loro rapporto, Helena e Javier sono andati a dormire nel letto matrimoniale del tugurio.

Al risveglio, però, alcuni attenti spettatori del Grande Fratello hanno notato che per terra c'era l'involucro di un contraccettivo e hanno dedotto che i due inquilini si sarebbero lasciati andare alla passione nella notte.

Il parere degli spettatori

Il dettaglio, che è stato notato da alcuni fan del Grande Fratello guardando la diretta dalla casa il 7 febbraio, sta creando parecchio chiacchiericcio sui social network.

"Che ridere", "Finalmente ce l'hanno fatta", "L'hanno pure messo in bella vista ovviamente", "Gliel'avrà indicato il confessionale come posizionarlo o ci saranno arrivati da soli?", "Buon per loro", "Tutta una farsa, per me non hanno fatto nulla", "L'arma del delitto, ci sono le prove", "Si sono assicurati un blocco per la prossima puntata", "Sempre tutto a favore di camera, complimenti", "Ma chi ci crede a questa coppia?", "E meno male che le telecamere frenavano Javier", "Ma lui non era quello che non voleva niente nella casa?

E poi quello incoerente è Lorenzo", si legge su X nelle ultime ore.

I dubbi sul sentimento di Javier

Anche se ultimamente si è lasciato andare ai baci e alla passione, sono ancora in molti a non credere nell'interesse di Javier per Helena.

Sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello, c'è chi è certo del fatto che i due concorrenti si sarebbero legati per strategia, convinti di poter arrivare fino alla fine essendo una coppia.

Tra gli inquilini che dubitano di questo improvviso avvicinamento dopo cinque mesi di amicizia, c'è anche Giglio.

Al termine dell'ultima puntata, ha detto: "Più che un incontro di anime, il loro lo vedo come un contratto di anime".