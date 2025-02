Sull'ultimo numero del settimanale Chi, è stata pubblicata la lettera di una telespettatrice che rivolge aspre critiche al Grande Fratello, sottolineando la poca educazione di alcuni dei protagonisti.

Alfonso Signorini, direttore del periodico e conduttore del Reality Show di Mediaset, ha voluto rispondere alla donna scrivendo: "Il Grande Fratello è sempre stato uno specchio dei tempi".

Il duro messaggio della lettrice e la risposta di Alfonso Signorini

La lettrice e telespettatrice nella propria lettera aperta ha scritto: "Seguo il Grande Fratello da qualche anno, non perché le dinamiche mi interessino più di tanto, ma perché mi incuriosisce vedere il comportamento delle persone nel trascorrere del tempo.

È un termometro del rispetto attuale. Quest’anno, per me, in alcuni personaggi, si è raggiunto il massimo in negativo. Una tale maleducazione e tale arroganza non le avevo mai viste; ho purtroppo notato, a mio parere, che non è stata fermata in tempo e con determinazione". La donna ha poi aggiunto: "L'educazione e il rispetto non sono datati, non hanno tempo. Il fatto di essere giovani non giustifica tutto. È questo il prezzo che sono disposti a pagare alcuni per 5 minuti di visibilità?"

Pronta è arrivata la risposta di Alfonso Signorini, il quale sul periodico che dirige ha affermato: "Il Grande Fratello è sempre stato uno specchio dei tempi e oggi riflette un modo in cui l’arroganza fa spesso più rumore dell’intelligenza".

Poi ha proseguito: "La maleducazione non è spettacolo, è solo fastidio travestito da personalità. Ma la cosa più triste? Non serve nemmeno: chi vale davvero si fa notare anche senza urlare. Quanto ai 5 minuti di visibilità, il timer scade in fretta… e dopo il nulla".

Il Grande Fratello si prepara a sfidare il Festival di Sanremo

Intanto, il Grande Fratello si prepara a sfidare il Festival di Sanremo durante la serata di giovedì 13 febbraio.

Contrariamente al resto della settimana, in cui la programmazione Mediaset è stata cambiata per lasciare spazio alla kermesse canora, i vertici aziendali hanno infatti scelto di non eliminare l'appuntamento con il reality show del giovedì.

Una puntata in cui non è prevista alcuna eliminazione, infatti il televoto (che vede scontrarsi Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago Garcia, Maxime Mbanda, Maria Teresa Ruta e Jessica Morlacchi) decreterà il preferito del pubblico, che sarà immune dalle successive nomination.