Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda il 17 febbraio, Alfonso D'Apice ha svelato un retroscena che ha messo in crisi la coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tommaso non ha reagito bene quando ha scoperto che, un paio di mesi fa, la fidanzata sarebbe stata pronta a lasciarlo per avvicinarsi ad Alfonso, e nella notte si è mostrato furioso per questo. Mariavittoria, invece, si è detta pronta a lasciare il gioco perché non sopporta più la pressione che riceve sia dentro che fuori dalla Casa.

Il racconto di Alfonso che cambia tutto

Dopo uno scontro molto acceso, l'altra sera Alfonso ha deciso di accontentare una richiesta di Mariavittoria: dire a tutti una cosa che ha tenuto per sé per mesi per evitare problemi alla concorrente del Grande Fratello.

"A dicembre lei mi disse di aspettare, che avrebbe lasciato Tommaso e si sarebbe avvicinata a me", ha raccontato Alfonso in diretta.

Questa rivelazione ha sorpreso Tommaso, che, sin da subito, si è mostrato nervoso e deluso, soprattutto dalla fidanzata che gli avrebbe tenuto nascosta un’informazione così importante.

"Non è andata proprio così, io mi riferivo al rapporto d'amicizia che volevo recuperare con lui", ha detto Mariavittoria tentando di giustificarsi.

Tommaso non ha dato retta alla compagna e nemmeno dopo la puntata è riuscito a trattenere la rabbia per quello che ha raccontato Alfonso prima di essere eliminato.

Lo scontro notturno

Al termine del prime time del Grande Fratello del 17 febbraio, Mariavittoria ha raggiunto Tommaso a bordo piscina e ha cercato di spiegargli come sono andate le cose qualche mese fa.

"Tu quando sei con me e una persona fa qualcosa, commenti in negativo. Lo fai sempre e con tutto", ha detto Tommaso ad alta voce.

"Se uno canta o fa altro, tu lo critichi. Sei una persona cattiva", ha aggiunto Tommaso in preda all'ira.

"Se sono cattiva, perché vuoi stare con me?", ha risposto Mariavittoria.

sì sei cattiva tommaso ha servito pic.twitter.com/Xyqpbofgwy — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉🌒 (@fillerlover) February 18, 2025

La lite tra i due è andata avanti per un po' tra urla e accuse reciproche, poi Mariavittoria ha sorpreso tutti dicendo che vorrebbe abbandonare il gioco.

Quando Tommaso ha cercato di andare oltre chiedendole scusa, Mariavittoria ha affermato: "Voglio uscire da questa casa, altrimenti distruggo la relazione con te. Mi sono rotta, sto male. Vogliono andarmene o rovino tutto".

Il parere degli spettatori

La discussione che hanno avuto Tommaso e Mariavittoria, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, ha portato molti fan a schierarsi dalla parte del ragazzo e tanti altri da quella della ragazza.

"Lui ha ragione, lei è una persona cattiva", "Fa paura per come lui dice le cose, ma il suo discorso non fa una piega", "Questo ragazzo è folle", "Ma come è possibile che c'è chi lo descrive come il principe azzurro?", si legge su X nelle ultime ore.