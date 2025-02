Giulia Furlan avrà dei rimorsi e sarà indecisa sul tradire o meno Botteri nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. La donna rifletterà sull'alleanza con Tancredi e valuterà se usare o meno il suo lavoro per andare contro Gianlorenzo.

Le anticipazioni rivelano intanto che Rosa e Tancredi saranno sempre più vicini e questo infastidirà molto Marcello. Ci saranno anche novità su Adelaide, che aggiornerà solo Umberto delle sue reali condizioni di salute, mentre Barbieri continuerà a essere preoccupato perché non riceverà notizie dalla donna.

Infine, Mimmo proporrà ad Agata di fingere di frequentarlo per avere più libertà da Ciro.

Marcello infastidito dalla vicinanza di Rosa e Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 spiegano che Rita andrà avanti con il suo piano. La donna assunta da Irene come nuova commessa proverà a scoprire i segreti della nuova collezione di Botteri, facendo da spia per Tancredi. Quest'ultimo sarà sempre più vicino a Giulia Furlan, ma la donna inizierà ad avere dei dubbi sul tradire o meno Botteri. Il rancore di Giulia nei confronti di Botteri affonda le radici nel passato. I due avevano avuto una relazione, in cui lei aveva sofferto molto, perché si era illusa che Gianlorenzo fosse l'uomo giusto.

La donna, tuttavia, è stata rifiutata. Il passato fa ancora male a Giulia, che si è avvicinata allo spietato Tancredi lavorando per la concorrenza e remando contro Botteri. Con il passare del tempo, però, Giulia non sarà più così sicura di voltare le spalle al suo ex e, dopo aver saputo che Rita è una spia, inizieranno a farsi sentire i rimorsi.

Nel frattempo, la confidenza tra Gianlorenzo e Concetta si farà sempre più profonda, tanto che lo stilista si aprirà con lei. Botteri racconterà alla signora Puglisi il suo passato con Giulia e mostrerà un lato di sé che la donna non conosceva.

Ci saranno novità anche per Rosa che dopo l'articolo pubblicato sul giornale di Tancredi sarà affascinata dai suoi modi.

Ad accorgersi della complicità tra i due sarà Marcello che proverà un certo fastidio per questa situazione. Rosa non sarà l'unico pensiero di Barbieri, che sarà molto preoccupato per Adelaide. Quest'ultima, infatti, informerà Umberto sulle sue reali condizioni di salute, costringendolo a mentire. Marcello, invece, non avrà alcuna notizia da parte della contessa e per questo sarà in ansia.

La proposta di Mimmo per Agata

Nelle puntate di martedì e mercoledì al Paradiso delle signore si penserà alla settimana del Festival di Sanremo. Le veneri, infatti, si daranno da fare per organizzare una serata dedicata alla kermesse canora.

A casa Puglisi, invece, la situazione continuerà a essere tesa e Mimmo verrà a sapere che Agata è in difficoltà.

Il giovane carabiniere penserà ad una soluzione da proporre alla sua amica: fingere di frequentarsi con lui per avere più libertà da Ciro. Enrico, invece studierà un modo per sorprendere Marta in occasione della festa di San Valentino. I piani dell'uomo, però, subiranno un grande cambiamento, perché Lea e Anita arriveranno a Milano senza dire nulla a nessuno.

Infine, Salvatore penserà a un modo per convincere la suocera Luisa a lasciare casa sua. Vista la prossima festa degli innamorati, Salvatore spererà in un ricongiungimento dei genitori di Elvira.

Perché Luisa è a casa di Salvatore e Elvira?

Nelle puntate precedenti, Elvira e Salvatore hanno ricevuto una visita inaspettata. La signora Luisa, infatti, si è presentata a casa Amato dopo aver litigato con suo marito.

Elvira e suo marito hanno pensato a una situazione risolvibile in poco tempo, ma non è stato così. Luisa, infatti, ha raccontato che il signor Gallo l'ha tradita con la sua segretaria e lei non ha nessuna intenzione di perdonarlo. La presenza della donna a casa Amato ha ben presto iniziato a creare dei problemi di convivenza per la giovane coppia e Salvatore è corso ai ripari.