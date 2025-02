Umberto chiederà a Enrico un parere medico su Adelaide nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di mercoledì 26 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Umberto tornerà da Londra, preoccupato, non avendo trovato Adelaide. Tuttavia, Odile gli dirà di averla sentita al telefono e di aver notato nel suo tono di voce una stanchezza preoccupante. Nel frattempo, Salvatore inviterà Marcello e Rosa a cena, ma la donna rifiuterà poiché avrà già un impegno: l’intervista a Tancredi

Crescerà la preoccupazione per Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che Adelaide continuerà a far preoccupare tutti.

Umberto partirà per Londra, ma non riuscirà in alcun modo a rintracciare sua cognata e tornerà a Milano sconfitto. Guarnieri non saprà come fare e Odile non lo rassicurerà. La ragazza gli confiderà che Adelaide si è fatta sentire al telefono, ma era molto stanca e il suo tono non le è piaciuto per niente. A quel punto, Guarnieri penserà di consultare l'unica persona che potrebbe dargli qualche risposta: Enrico. Umberto andrà a parlare con il compagno di Marta per avere da lui una consulenza medica, chiedendogli di non riferire a nessuno ciò di cui hanno parlato, inclusa Marta.

Rosa declinerà l'invito di Salvatore per aiutare Tancredi

Nella puntata di mercoledì 26 febbraio, al Paradiso delle signore arriverà una novità importante per la collezione.

Roberto, Marcello, Gianlorenzo e Marta avranno un'idea perfetta per promuovere il loro lavoro, puntando su un capo iconico. Riusciranno a impedire che questa preziosa informazione arrivi a Tancredi? Quest'ultimo continuerà a contare sul lavoro di Rita per spiare la concorrenza e conoscere in anteprima le strategie del Paradiso.

Nel frattempo, Salvatore organizzerà una cena e inviterà Rosa e Marcello da lui, ma la ragazza rifiuterà di recarsi alla serata per un impegno. Rosa dovrà occuparsi dell’intervista che ha proposto a Tancredi per aiutarlo a migliorare la sua immagine pubblica.

La relazione tra Marta ed Enrico non è più un segreto per nessuno

Marta ed Enrico hanno una relazione segreta, ma, nelle scorse puntate, Umberto ha saputo tutto da sua figlia.

Guarnieri aveva già notato dei comportamenti sospetti in lei e l'ha messa alle strette per conoscere il nome dell'uomo che ha conquistato il suo cuore. Marta non ha voluto mentire a suo padre e gli ha parlato della sua storia d'amore con Enrico. Quest'ultimo non ha preso molto bene la decisione di Marta, ma ha dovuto accettare la sua scelta. Pochi giorni dopo, anche Roberto ha scoperto che Marta ed Enrico hanno una relazione. Per Landi è stata una sorpresa, perché lui era andato a casa di Marta per salutarla e ha visto Enrico in sua compagnia. Il segreto di Marta ed Enrico inizia a vacillare, ma per il momento è al sicuro perché né Umberto né Roberto sembrano intenzionati a interferire nella vita privata di Marta ed Enrico.