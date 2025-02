Umberto andrà a Londra per cercare Adelaide nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 dal 24 al 28 febbraio, ma non la troverà. Le anticipazioni rivelano che Guarnieri sarà molto preoccupato e chiederà a Enrico un consiglio medico, rivelandogli il segreto di Adelaide. Per Brancaccio sarà difficile mentire a Marta, ma non potrà dirgli che sua zia ha un problema di salute.

Nel frattempo, Botteri preferirà Delia a Giulia per la festa di Carnevale. Questo deluderà molto la signora Furlan che andrà su tutte le furie per l'ennesimo rifiuto. Infine, Roberto scoprirà che tra Marta ed Enrico c'è una relazione.

Gianlorenzo darà un'altra delusione a Giulia

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 24 al 28 febbraio, Marta sarà preoccupata per Adelaide e chiederà notizie a Umberto. Quest'ultimo, tuttavia sarà costretto a mentire a sua figlia per non rivelare le reali condizioni di salute della contessa. Guarnieri partirà per Londra per raggiungere Adelaide, ma non riuscirà a trovarla e questo aumenterà la preoccupazione per lei. Guarnieri verrà a sapere da Odile che sua madre l'ultima volta al telefono era molto stanca e per questo Umberto chiederà l'aiuto di Enrico. Guarnieri farà affidamento sulla sua esperienza da medico per ricevere da Brancaccio delle informazioni sullo stato di salute di sua cognata.

Enrico giurerà a Umberto che non parlerà a nessuno dei problemi di Adelaide, ma questo lo metterà molto in imbarazzo con Marta. Solo dopo alcuni giorni Guarnieri riuscirà a comunicare con Adelaide che gli manderà un messaggio misterioso. Le trame, tuttavia, non rivelano cosa dirà la donna a suo cognato.

Al centro delle scene ci sarà anche Giulia, che dovrà decidere se tradire o meno Botteri appoggiando Tancredi nella sua operazione contro il Paradiso delle signore.

Di Sant'Erasmo tenterà di portare Giulia dalla sua parte, dicendole che per fare carriera non bisogna farsi molti scrupoli.

Rosa e Tancredi sempre più in confidenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 spiegano che Gianlorenzo sarà di nuovo vicino a Delia, complice una lettura dei tarocchi che la donna gli farà. Il legame ritrovato porterà Botteri a scegliere di accompagnare Delia alla festa di Carnevale, scegliendola al posto di Giulia.

Quest'ultima andrà su tutte le furie e ripenserà alle parole di Tancredi: tradirà Botteri per vendicarsi del suo rifiuto? Ci saranno novità anche per Marta che riceverà una visita inaspettata da parte di Roberto. Quest'ultimo troverà Enrico a casa della donna e capirà che tra loro c'è una relazione. Crescerà anche la complicità tra Tancredi e Rosa che si impegnerà a riscattare la sua immagine con un'intervista. Di Sant'Erasmo deciderà di aprirsi con Rosa e le racconterà la sua dolorosa storia con Matilde.

La partenza improvvisa di Adelaide per Londra

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha ascoltato i consigli di Umberto e ha contattato un medico per capire da dove provenissero i suoi frequenti malori.

La contessa ha deciso di condividere questo problema solo con Guarnieri, mentendo invece a Marcello. La situazione di Adelaide si è rivelata piuttosto preoccupante, tanto che la donna ha dovuto lasciare in fretta Milano per consultare un luminare di Londra. A quel punto Umberto è stato costretto a mentire sia a Marcello e sia la sua famiglia e si è ritrovato, suo malgrado, in una situazione imbarazzante.