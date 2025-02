Mimmo confesserà ad Agata di essere stato lui a regalarle il libro nella puntata di mercoledì 5 marzo de Il Paradiso delle Signore 9.

Le anticipazioni rivelano che Agata non prenderà bene la verità sul misterioso corteggiatore, deludendo Mimmo. Nel frattempo, Umberto troverà l'agenda di Adelaide, scoprendo una nuova pista che potrebbe condurlo direttamente da lei. Infine, Rosa scoprirà che Vittorio possedeva tutte le prove necessarie per incriminare Tancredi.

Umberto troverà l'agenda di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Agata sarà molto curiosa di scoprire chi sia l'uomo misterioso che le ha regalato il libro.

Mimmo si renderà conto che continuare a mentire alla ragazza sarebbe un errore, e quindi si farà coraggio e le parlerà, rivelandole che è stato lui a regalarle il libro, ma la reazione della ragazza non sarà quella che sperava. La figlia di Ciro non prenderà bene le parole di Mimmo, che sarà molto deluso per questo. Nel frattempo, Umberto non dirà più a Odile e Marta la verità su Adelaide. A far cambiare idea a Guarnieri sarà un'agenda di Adelaide, che l'uomo troverà per caso. Umberto avrà un'altra pista da seguire, che potrebbe portarlo direttamente a sua cognata e questo gli ridarà fiducia.

La verità di Tancredi sconvolgerà Rosa

Nella puntata di mercoledì 5 marzo, al Paradiso delle signore ci saranno grandi novità per Rosa, che apprenderà da Tancredi che è stato lui a ordinare l'incendio al mobilificio Frigerio.

La confessione di Sant'Erasmo sarà sconvolgente per Rosa, che dovrà decidere se pubblicare o meno la notizia di questo reato. Per la ragazza non sarà facile fare una scelta e per questo farà ulteriori domande a Tancredi per capire come agire. Quest'ultimo farà un'altra rivelazione che lascerà Rosa senza parole e le creerà ancora più confusione.

La giornalista parlerà con Roberto e apprenderà da lui che Vittorio Conti aveva tutte le prove per incastrare Tancredi per l'incendio provocato.

Il patto tra Enrico e Umberto Guarnieri

Nelle puntate precedenti, Umberto ha chiesto a Enrico un parere medico sulla situazione di Adelaide. Il commendatore ha chiesto al compagno di Marta di non rivelare a nessuno la situazione di sua cognata, neanche a sua figlia.

Per Enrico non è stato facile mentire alla donna che ama, ma l'uomo è stato di parola e ha rispettato la promessa fatta a Umberto. Quando ha visto la cartella clinica di Adelaide, Enrico ha detto a Guarnieri che la contessa è molto grave. Questo ha allarmato Umberto, che ha capito di non avere tempo da perdere e ha assunto un investigatore per rintracciare Adelaide. Nel frattempo, Tancredi e Rosa si sono avvicinati sempre di più. Questa volta, però, Marcello ha capito di aver sbagliato con Rosa a causa del suo atteggiamento protettivo. Barbieri ha promesso alla sua amica che non si sarebbe mai più intromesso nel suo rapporto con Tancredi.