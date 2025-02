Matteo e Odile riceveranno una proposta di lavoro importante nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 10 al 14 marzo.

I due protagonisti dovranno comporre la colonna sonora di un film e si metteranno subito al lavoro. Nel frattempo, Giulia parlerà con Delia per screditare Botteri e Concetta interverrà in aiuto del suo amico Botteri. La madre di Agata spingerà Gianlorenzo a fare un passo verso Delia prima che sia troppo tardi. Infine, Umberto non riuscirà a trovare Adelaide, ma sospetterà che Italo sia in contatto con lei.

Giulia ancora gelosa di Delia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 annunciano che Matteo e Odile riceveranno una telefonata importante da un produttore musicale. Per i due protagonisti si presenterà un'ottima opportunità: scrivere un pezzo musicale per un film. Odile e Matteo si daranno da fare per comporre un lavoro da proporre al regista. Ci sarà una proposta di lavoro anche per Giulia Furlan da parte di una figura nota nel mondo della moda. Nel frattempo, alla Galleria Milano Moda il primo obiettivo resterà mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza facendo uscire in anticipo la nuova collezione. A questo proposito, Marcello si metterà in contatto con un suo amico fotografo per ricevere in anteprima le foto degli abiti che la Galleria Milano Moda presenterà al pubblico.

Rita, invece, si darà da fare per continuare a dare informazioni a Tancredi. Quest'ultimo sarà pronto a fare un'altra proposta di lavoro a Rosa, che, nel frattempo, si aprirà con Barbieri e gli rivelerà il passato oscuro di Tancredi, mandante dell'incidente al mobilificio Frigerio. Non mancherà lo spazio dedicato ai sentimenti, con Giulia Furlan che non vorrà rassegnarsi all'idea di rinunciare a Botteri.

Italo è in contatto con Adelaide?

Nelle puntate dal 10 al 14 marzo, Giulia Furlan darà un appuntamento a Delia per parlarle di una cosa importante. L'obiettivo della donna sarà screditare Botteri agli occhi della ragazza che, turbata dalle parole di Giulia, andrà a parlare con Concetta. Quest'ultima spingerà Botteri a fare un passo verso Delia per non rischiare di perderla.

I riflettori saranno puntati anche a Villa Guarnieri, con Umberto che tornerà nuovamente sconfitto dal suo viaggio a Londra. Il commendatore riuscirà a rintracciare l'infermiera di Adelaide, ma la donna non saprà dirgli dove si trova la cognata. Grazie a un suggerimento di Enrico, Umberto scoprirà qualcosa di nuovo su Adelaide, ma lo riferirà solo a Italo. Qualche giorno dopo, il maggiordomo annuncerà la sua partenza e per Umberto sarà facile sospettare che lui sappia qualcosa sulla contessa e che sia in contatto con lei. Marta, invece, avrà degli strani comportamenti e incontrerà un uomo misterioso. Insospettito dalla sua compagna, Enrico dirà tutto a Umberto che ordinerà al suo investigatore privato di tenere d'occhio sua figlia.

Il viaggio a Bologna di Matteo e Odile

Nelle puntate precedenti, Matteo e Odile si sono avvicinati sempre di più. I due hanno accompagnato Michelino a Bologna per lo Zecchino d'oro e questa esperienza ha reso ancora più solido il loro legame. A rendere ancora più speciale il loro rapporto c'è la condivisione della passione per la musica. Per Matteo sembra proprio essere arrivata la donna giusta per voltare pagina e dimenticare Maria.