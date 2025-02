Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti difficili per Barbieri. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 febbraio alle ore 16 su Rai 1, Adelaide non farà avere proprie notizie a Marcello, il quale sarà seriamente preoccupato. Intanto, Umberto si troverà ancora a mentire sulle reali condizioni di salute di sua cognata.

Spazio anche alle vicende della famiglia Puglisi, con Concetta che scoprirà i trascorsi tra Gianlorenzo e Giulia, mentre Agata fingerà di essersi fidanzata con Mimmo.

Marcello non sente da giorni Adelaide ed è turbato

Marcello Barbieri non è riuscito a salutare Adelaide, poiché la contessa è partita per Londra senza nemmeno dargli un abbraccio prima di prendere l'aereo. Mentre Adelaide sarà all'estero per curarsi, Marcello rimarrà in città a preoccuparsi per lei, dato che non la sente da giorni. Adelaide, infatti, ha fatto perdere le sue tracce. Umberto Guarnieri, l'unico a conoscenza del segreto di sua cognata, continuerà intanto a mentire sulle sue condizioni di salute.

Enrico Brancaccio, intanto, vorrà stupire Marta con una sorpresa in occasione dell'imminente San Valentino.

Agata finge di essersi fidanzata con Mimmo

Nel frattempo, Agata sarà stanca di essere in punizione e accetterà la proposta di Mimmo Burgio: fingerà di essere la sua fidanzata per poter uscire di casa.

Le Veneri, invece, vorranno organizzare qualcosa per celebrare il Festival di Sanremo e proporranno una serata a tema kermesse musicale. Intanto, ci saranno due graditi ritorni: Lea e Anita arriveranno a Milano in gran segreto, senza che nessuno sappia che zia e nipote hanno lasciato Venezia per tornare nel capoluogo lombardo.

Ci sarà anche una grande rivelazione all'atelier de Il Paradiso delle Signore, dove Gianlorenzo Botteri confesserà a Concetta di aver avuto una relazione in passato con Giulia Furlan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha scoperto di avere un problema al cuore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha avuto alcuni mancamenti improvvisi, sia di fronte a Umberto che a Marcello.

Guarnieri, visibilmente preoccupato per la contessa, ha preso immediatamente un appuntamento con un medico per accertarsi delle sue condizioni di salute. Il responso del dottore è stato allarmante: Adelaide ha un grave problema al cuore. La contessa è quindi dovuta partire immediatamente per Londra per farsi curare, senza rivelare ai suoi cari le sue condizioni di salute. Soltanto Umberto Guarnieri è stato avvertito della situazione delicata.