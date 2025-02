Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio rivelano che Marta non si fiderà di Lea e lo dirà a suo padre Umberto, che deciderà di indagare sulla donna cercando di conoscerla meglio. Nel frattempo, Giulia Furlan vivrà un momento di crisi, in quanto, non se la sentirà più di tradire Gianlorenzo Botteri mentre Rita, la spia di Tancredi andrà fino in fondo e sarà pronta a svelare all'uomo i segreti della nuova collezione dello stilista del grande magazzino milanese.

Marta ha molti dubbi su Lea e lo confessa ad Umberto

Marta ha rivelato al padre la verità su Enrico, ma lui non la prenderà affatto bene e le dirà che avrebbe fatto meglio a tenere tutto per sé mentre Umberto deciderà di andare a parlare con lui per capire quali siano le sue intenzioni nei confronti di sua figlia. La Guarnieri, intanto, riceverà una visita da parte di Lea, la quale le confesserà che Anita ha paura di lei. La figlia di Umberto, però, avrà molti dubbi sulla donna e lo farà presente al genitore che penserà bene di provare a conoscerla meglio, in modo da scoprire chi sia davvero.

Poco dopo, Delia darà il suo aiuto a Botteri per trovare la giusta ispirazione per la nuova collezione mentre Rita continuerà a portare avanti il suo compito di spia per conto di Tancredi cercando informazioni sui nuovi abiti che lo stilista del Paradiso sta per realizzare.

Giulia, al contrario, sarà molto combattuta sul da farsi e penserà bene di confessare a Botteri il piano di Tancredi, ma poi cambierà idea mentre lo stilista ringrazierà di cuore Delia per l'aiuto che gli ha dato. Salvo non sopportando più la presenza della suocera a casa sua finirà per avere una nuova discussione con lei arrivando ad un punto di non ritorno.

Rosa fa una scoperta che farà scalpore

Mimmo sarà determinato ad aiutare Agata con suo padre, ma senza volere finirà per peggiorare la situazione. Intanto, Tancredi andrà a parlare con Marcello e gli svelerà che Rosa potrebbe entrare stabilmente nella sua redazione giornalistica e dunque lavorare per lui. Barbieri che ha iniziato a provare sentimenti contrastanti nei confronti della ragazza, non la prenderà affatto bene.

Poco dopo, Enrico e la figlioletta Anita si vedranno costretti a separarsi nuovamente mentre Alfredo farà ritorno dal Belgio, ma senza Clara.

Elvira, invece, verrà assalita dai sensi di colpa per aver costretto sua madre Luisa ad andare via da casa sua mentre suo padre Andrea si rivolgerà a Salvo per chiedergli aiuto visto che la moglie si rifiuterà categoricamente di fare le faccende domestiche. Nel frattempo, Rosa farà una scoperta importante circa una notizia che farà sicuramente scalpore ed inoltre continuerà ad essere divisa tra Marcello e Tancredi, il quale le chiederà ufficialmente di lavorare per lui e la Venere comunicherà la decisione che prenderà al Barbieri. Enrico e Marta, allo stesso tempo, passeranno una piacevole serata romantica.

Giulia non tradisce Botteri

Tancredi sarà determinato a portare avanti il suo piano per distruggere Il Paradiso delle signore e così farà di tutto affinché Giulia tradisca Botteri ed inoltre stringerà un patto con Umberto per sfruttare a loro favore gli articoli che Rosa scriverà per il suo giornale. Nel frattempo, Botteri troverà finalmente l'idea giusta per l'abito di punta della nuova collezione e poi inviterà Giulia a casa sua e quest'ultima sarà tentata di non tradirlo. La Furlan si tirerà davvero indietro? Rita, al contrario, ormai in possesso delle informazioni sull'abito più importante della collezione, sarà pronta a parlare con Tancredi.

Agata e Ciro, che sono ai ferri corti per via della bugie della ragazza, litigheranno nuovamente, ma questa volta Mimmo riuscirà a far ragionare la giovane.

Il giorno dello shooting è ormai arrivato e le Veneri saranno pronte a farsi fotografare con il caschetto biondo ispirato al celebre taglio di capelli della cantante Caterina Caselli. Agata che sarà l'unica a non avere la parrucca riceverà una gradita sorpresa da parte di Mimmo. Infine, Rosa scriverà un articolo sui ragazzi del liceo Parini che sarà pubblicato sul giornale del di Sant'Erasmo e le reazioni non si faranno attendere.

Ipotesi: Rita verrà scoperta?

Rita è una spia di Tancredi e sarà pronta a rivelare all'uomo ciò che ha scoperto sulla nuova collezione di Botteri, ma non è detto che riesca nel suo intento. La donna, infatti, per riuscire ad avere quante più informazioni possibili farà troppe domande circa il lavoro dello stilista del Paradiso e ciò genererà non pochi sospetti su di lei.

La donna, dunque, a causa del suo atteggiamento potrebbe presto essere scoperta dalla Venere mandando così a monte l'ingegnoso piano di di Sant'Erasmo.