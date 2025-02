Le anticipazioni Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 3 al 7 marzo rivelano che Enrico deciderà di aiutare Umberto a trovare una cura per Adelaide. Il medico studierà a fondo la cartella clinica della Contessa e nonostante ciò che leggerà susciterà in lui grande preoccupazione, ad un certo punto riuscirà a trovare la cura giusta per la donna mentre Guarnieri sarà pronto a rivelare a Marta e a Odile la verità su sua cognata. Nel frattempo, Rosa prenderà una decisione importante in merito all'intervista che ha realizzato a Tancredi e Botteri e Delia sembreranno sempre più vicini ed affiatati.

Enrico preoccupato per Adelaide, Umberto continua a cercarla

Marcello discuterà nuovamente con Rosa a causa di Tancredi e a quel punto le prometterà di non immischiarsi più tra lei ed il giornalista. La Venere, in seguito farà una proposta al Sant'Erasmo ed i due saranno sempre più vicini. Scatterà la scintilla tra loro? Nel frattempo, Enrico, dopo aver studiato con grande attenzione la cartella clinica di Adelaide non potrà fare a meno di preoccuparsi per le condizioni di salute della donna che appariranno alquanto gravi. Umberto, invece, vorrà trovarla a tutti i costi e così deciderà di assumere un investigatore privato e metterlo sulle sue tracce. Poi inviterà a cena Marta e Odile pronto a dire loro tutta la verità sulla Contessa, ma proprio nel momento in cui starà per svelare il mistero accadrà qualcosa di inatteso.

Poco dopo, Agata cercherà l'uomo che le ha regalato un libro mentre Delia chiederà di creare le acconciature per il servizio fotografico di presentazione della nuova collezione a marchio Paradiso. La giovane presenterà la sua creazione a Botteri, il quale ne rimarrà davvero colpito. Rosa, invece, procederà ad intervistare Tancredi, il quale gli rivelerà tutta la verità sulla sua storia con Matilde e la lascerà libera di decidere se pubblicare o no la notizia che è stato lui a provocare l'incendio al mobilificio Frigerio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3-7 marzo: Marta ha dei sospetti su Umberto

Agata, come detto, andrà in cerca del misterioso uomo che le ha regalato un libro, ma non dovrà cercare molto visto che Mimmo ad un certo punto si farà avanti e le confesserà che è lui l'autore di quel gesto gentile, ma la ragazza non la prenderà per nulla bene.

Nel frattempo, Rosa, come si evince dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 marzo, dovrà decidere se pubblicare o no l'intervista a Tancredi. Tuttavia per riuscire a prendere la giusta decisione avrà bisogno di fare altre domande all'uomo e così facendo finirà per scoprire qualcosa di inaspettato. Poco dopo, Umberto si impossesserà dell'agenda di Adelaide e scoprirà qualcosa che potrebbe aiutarlo a ritrovarla. L'uomo, dunque, si preparerà a partire per l'Inghilterra per andare a parlare con l'infermiera della cognata, ma manterrà il riserbo circa la sua vera destinazione e prima di recarsi a Londra parlerà con Enrico. Marta li vedrà e comincerà ad avere dei sospetti su suo padre.

Rosa, intanto, verrà a conoscenza del fatto che Vittorio era in possesso delle prove che incastrano Tancredi come vero mandante del mobilificio Frigerio.

Enrico certo di poter curare Adelaide

Mirella sarà entusiasta di accompagnare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino d'oro, ma all'ultimo momento non potrà più farlo e così chiederà a Matteo di andare al posto suo. Il contabile del Paradiso non volendo andarci da solo chiederà ad Odile di andare con loro. Arriverà finalmente il giorno dell'esibizione del piccolino e tutti saranno in attesa di poterlo vedere in tv. Nel frattempo, Botteri proporrà Delia come modella per il lancio della nuova collezione ed i due saranno sempre più vicini al punto tale che quando Giulia li vedrà insieme la prenderà malissimo.

Poco dopo, Marta dirà ad Enrico di averlo visto con Umberto e gli chiederà delle spiegazioni circa il loro incontro. Il medico, in seguito, sarà certo di aver trovato la cura per poter guarire Adelaide. Rosa, nel frattempo deciderà di non pubblicare l'intervista e ciò genererà nuovamente malcontento in Marcello. Infine, Roberto convincerà Mimmo a farsi avanti accompagnando Agata ad una mostra d'arte.

Adelaide guarirà grazie ad Enrico?

Enrico si impegnerà a fondo nel tentativo di aiutare Adelaide e a quanto pare riuscirà a trovare la cura giusta per la Contessa. La nobildonna finora ha seguito una cura che non ha sortito nessun effetto e a causa di ciò ha preferito allontanarsi dalla sua famiglia stabilendosi a Londra e non dando notizie di lei. Tuttavia, le cose presto potrebbero cambiare grazie al Brancaccio.