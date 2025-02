Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marta Guarnieri sarà turbata dai suoi dubbi. Nella puntata che andrà in onda martedì 18 febbraio alle 16 su Rai 1, Marta non si fiderà di Lea e metterà al corrente suo padre Umberto dei suoi timori riguardo alla cognata di Enrico. Nel frattempo, Salvatore non sopporterà più la presenza di sua suocera in casa, mentre Tancredi e Marcello discuteranno del futuro professionale di Rosa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Alfredo, che tornerà a Milano.

Marta confessa a Umberto di non fidarsi di Lea

Il ritorno inaspettato di Lea Graziani a Milano getterà Marta in preda a preoccupazioni. La giovane Guarnieri non riuscirà a comprendere fino in fondo le intenzioni della cognata di Enrico Brancaccio, rimanendo sul chi va là. Marta non si fiderà di Lea, al punto da confidarsi con suo padre Umberto riguardo ai suoi timori. L'imprenditore scoprirà così la storia della zia di Anita, venendo a sapere più dettagli sulla donna grazie a sua figlia. Intanto, a Il Paradiso delle signore Delia Bianchetti svolgerà egregiamente il ruolo di musa ispiratrice per Gianlorenzo Botteri, dando un'idea allo stilista per la nuova collezione.

Alfredo lascia il Belgio e torna a Milano senza Clara

A Il Paradiso delle signore accadrà un evento inaspettato: Alfredo si presenterà a sorpresa, lasciando il Belgio per rientrare a Milano. Perico non rivelerà a nessuno del suo arrivo, lasciando amici e colleghi di stucco. Salterà poi all'occhio un altro fatto: Clara non sarà insieme a lui.

Tancredi Di Sant'Erasmo e Marcello Barbieri avranno un ulteriore motivo di contesa, questa volta legato al futuro lavorativo di Rosa. Tancredi vorrà assumerla a tempo pieno come giornalista, ma Marcello non sarà per niente felice di questa opportunità data alla sua amica. Mimmo tenterà di favorire una riconciliazione tra Ciro e Agata, ma il suo tentativo fallirà miseramente, deteriorando ulteriormente il rapporto tra padre e figlia.

Spazio anche alle vicende di Salvatore, che vedrà fallire il suo piano di far riappacificare i suoi suoceri, facendo sfumare il suo intento di liberarsi della presenza ingombrante di Luisa a casa sua.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Tancredi ha ingaggiato Rita come spia

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi ha ingaggiato Rita Marengo come spia per carpire informazioni sulla nuova collezione del negozio di Marcello Barbieri. La ragazza è riuscita a ottenere un impiego grazie alla raccomandazione di Irene, che ha visto in lei tutte le caratteristiche della Venere ideale. C'è stato spazio anche per le vicende di Alfredo e Clara, che si sono trasferiti in Belgio, mentre Luisa si è trasferita a casa di sua figlia Elvira, pensando che suo marito avesse una relazione con la segretaria.