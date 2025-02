Santos pretenderà da Vera intimità contro la sua volontà nella puntata de La Promessa di giovedì 13 febbraio e si avvicinerà a lei con la forza.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo sentirà le urla disperate di Vera e correrà in suo aiuto evitando il peggio. Il maggiordomo rimprovererà duramente suo figlio "Che non si ripeta mai più", urlerà. Santos proverà a discolparsi dicendo che stava solo discutendo con la sua fidanzata.

Minuti di terrore per Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera sarà costretta a fingere di stare con Santos per proteggere il suo segreto.

Il lacchè, infatti, obbligherà Vera a dire a tutti di essere la sua fidanzata altrimenti rivelerà che è la figlia dei duchi. Per la cameriera non sarà facile vivere a contatto con Lope che soffrirà terribilmente per il suo improvviso abbandono. Nei primi tempi, Santos si accontenterà di ottenere da Vera piccoli baci in pubblico per essere credibili come coppia. Il lacchè proverà soddisfazione nel vantarsi con Lope di essere stato la scelta di Vera, ma presto non gli basterà più soltanto la finzione. Santos, infatti, sarà sempre più insistente con Vera anche quando saranno da soli, ma lei lo rifiuterà. A quel punto il lacchè perderà la pazienza e pretenderà intimità dalla cameriera, senza tenere conto dei suoi desideri.

Santos si avvicinerà a Vera con la forza, facendole passare dei momenti terribili. La cameriera sarà terrorizzata, ma per fortuna arriverà Ricardo ad impedire il peggio. Il maggiordomo sentirà le urla disperate di Vera e arriverà in cucina appena in tempo per fermare Santos.

Ancora scintille tra Adriano e Catalina

Ricardo tenterà di tranquillizzare Vera e la lascerà andare via.

Quando resterà da solo con suo figlio, il maggiordomo si farà sentire. "Sei malato, cosa ti succede?", chiederà Ricardo a Santos che spiegherà che stava semplicemente discutendo con la sua fidanzata. "Non so cosa stava succedendo, ma non mi piace per niente", dirà Ricardo a suo figlio che gli chiederà di non intromettersi. A quel punto Ricardo perderà la pazienza: "Che non si ripeta mai più", urlerà con severità.

Sarà una puntata importante anche per Catalina che rivedrà Adriano e si chiarirà con lui. L'uomo si scuserà per aver giudicato Catalina senza conoscerla e i due inizieranno a parlare. All'inizio la conversazione sembrerà amichevole, ma quando Adriano proporrà a Catalina di lasciare l'hangar, lei si infurierà e lo manderà via.

La doppia vita di Lope dopo l'abbandono di Vera

Vera ha lasciato Lope pur amandolo, per piegarsi al ricatto di Santos. Lope non immagina cosa stia passando la sua ex fidanzata e pensa che lei si sia innamorata del lacchè. Questo ha portato a Lope una grande sofferenza, tanto che passa le sue serate nelle taverne e affoga nell'alcool i suoi dispiaceri. Il cuoco, inoltre, ha contratto dei debiti con gente poco raccomandabile e ha già ricevuto la visita di un creditore a La Promessa. "Pagherò tutto", ha assicurato il cuoco dopo le minacce dell'uomo, ma nessuno sa ancora che Lope si è cacciato in guai molto seri.