Romulo sarà sul punto di colpire Petra nella puntata de La Promessa in onda sabato 1° marzo, perché la governante sarà decisa a contattare Gregorio.

Le anticipazioni rivelano che Petra riterrà giusto affidare il piccolo Dieguito a Gregorio, rivendicando il suo ruolo di padre nella vita del bambino. Romulo ricorderà che Gregorio è un criminale e che Dieguito rischierebbe la vita con lui, ma Petra insisterà fino a fargli perdere la pazienza. Ricardo interverrà per rimproverarli entrambi, ponendo fine alla violenta discussione.

Le convinzioni di Petra e la paura di Jana e Romulo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra non lascerà in pace la memoria di Pia, neanche quando penserà che la donna si sia tolta la vita. Dopo aver saputo che Jana pretende da Cruz che continui a sostenere le spese per Dieguito, Petra insisterà per contattare Gregorio. La governante riterrà che la soluzione migliore per il bambino sia crescere con Gregorio, visto che per la legge è lui suo padre. Jana andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che Petra sta cercando il marito di Pia e la affronterà con coraggio, ricattandola: "Dirò a tutti che Feliciano era tuo figlio se non ti fai da parte". Petra non darà alcun peso alle parole di Jana che si rivolgerà a Romulo per risolvere la situazione.

Il capo maggiordomo convocherà Petra in ufficio e anche con lui la donna non avrà timore di esporre la propria idea: "Gregorio è il padre del bambino e ha tutto il diritto di stare con lui". Romulo ricorderà alla governante il passato da criminale di Gregorio, che ha attentato alla vita di Pia e certamente farebbe la stessa cosa con Dieguito.

Ricardo pronto a riportare l'ordine

Nella puntata de La Promessa di sabato 1° marzo, Petra ribadirà che se vedrà Gregorio gli dirà dov'è il bambino. Tra Romulo e la governante nascerà un'accesa discussione che andrà a degenerare. Romulo perderà la pazienza e sarà sul punto di colpire Petra che lo inciterà a farlo. "Colpiscimi", dirà la donna con rabbia, "Vediamo l'irreprensibile maggiordomo all’opera".

Ricardo sentirà le urla e arriverà in ufficio per capire cosa sta accadendo. Il maggiordomo assisterà alla scena e interverrà per calmare gli animi, rimproverando Petra e Romulo per il loro comportamento, contrario al decoro del palazzo. La governante andrà via con aria di sfida, mentre Romulo sarà molto preoccupato per Dieguito.

L'amara scoperta di Vera e Jana

Nelle puntate precedenti, Vera e Jana hanno trovato Pia priva di vita nella sua stanza, accanto a una lettera di addio e un flacone di cicuta. L'ex governante è stata seppellita in gran segreto, senza cerimonia, per non destare uno scandalo a La Promessa. Il piccolo Dieguito è rimasto con la mugnaia che per tenerlo al sicuro dalle possibili minacce di Gregorio si è trasferita momentaneamente da una cugina. Quando Pia aveva incontrato suo marito, gli aveva detto che il loro figlio era nato deforme ed era sopravvissuto poche ore. Tuttavia, Petra conosce la verità ed è decisa a rivelarla a Gregorio.