Margarita troverà la cicuta nella stanza di Martina nelle puntate de La Promessa dal 3 al 9 marzo e la ragazza sarà ormai l'unica sospettata per il malore di Ayala.

Le anticipazioni rivelano che si scoprirà che Pia è ancora viva e si trova nella grotta in cui Maria era prigioniera. Nel frattempo, Curro scriverà una lettera a Martina ma alla fine cambierà idea e la strapperà, mentre Romulo proverà ad aiutare Lope.

Curro scriverà a Martina ma strapperà la lettera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la diagnosi del medico che ha trovato tracce di cicuta nel corpo di Ayala, i sospetti si concentreranno su Martina.

La ragazza sarà molto delusa, soprattutto da Margarita, e si chiederà come tutti possano pensarla in grado di eliminare un uomo. Gli animi sembreranno calmarsi, ma in realtà Margarita continuerà ad indagare su sua figlia, temendo che possa davvero essere stata lei a dare la cicuta al suo compagno. Quando Martina sarà fuori per una passeggiata, la donna si farà aiutare da Maria a perquisire la stanza di sua figlia. Margarita riceverà una conferma che mai avrebbe voluto avere, perché Maria troverà un flacone di cicuta proprio nel comodino di Martina. Ormai non ci saranno più dubbi e per la ragazza si prospetteranno guai molto seri.

Nel frattempo, in guerra, Manuel e Curro passeranno momenti terribili perché Paco sarà gravemente ferito e le sue condizioni non miglioreranno.

Il ragazzo spirerà poco dopo tra le braccia di Manuel e il dolore per i due cugini sarà straziante. Curro si renderà conto che la vita è un soffio e ripenserà al suo amore per Martina. Il ragazzo scriverà una lettera per esprimere tutti i suoi sentimenti alla sua amata, ma alla fine deciderà di strapparla.

Jana andrà a trovare Pia nella grotta

Ci sarà ampio spazio anche per Maria Antonia. Quest'ultima dopo il bacio con Alonso penserà di lasciare il palazzo, spinta anche dal marchese. La donna si confiderà con Lorenzo, ma alla fine Cruz la tratterrà ancora al palazzo. Ci saranno novità anche per Lope che avrà bisogno di aiuto per uscire dai guai in cui si è cacciato.

A dargli una mano sarà Romulo che con un metodo drastico impedirà a Lope di peggiorare la sua situazione.

Infine, ci sarà un colpo di scena molto importante: il pubblico scoprirà che Pia non è morta, ma si nasconde nella grotta in cui era prigioniera Maria. Jana andrà a trovare Pia per portarle il necessario per sopravvivere, sperando che al più presto Gregorio si dimentichi di lei.

Il malore di Ayala durante la lite con Martina

Nelle puntate precedenti, Ayala e Martina hanno avuto l'ennesima discussione. Questa volta tutto è nato da un tentativo di riconciliazione, perché la ragazza è andata dal conte per scusarsi del suo comportamento avuto giorni prima.

Martina ha detto ad Ayala che le dispiaceva di aver distrutto il bonsai e lui l'ha scusata, ma poi ha tirato fuori l'argomento sbagliato.

Il conte ha confidato a Martina che gli dispiaceva molto per il suo rifiuto del collier ed è nata una lite tra loro. Le urla hanno spinto Margarita a recarsi nella stanza e mentre la donna rimproverava sua figlia, Ayala ha iniziato a respirare a fatica. Il malore ha spaventato tutti, perché il conte si è accasciato in preda ad una forte crisi.