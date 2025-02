Maria sveglierà Jana in piena notte e in preda al panico nelle prossime puntate de La Promessa e dirà "Ho visto Gregorio con Petra".

Le anticipazioni rivelano che Maria si alzerà per bere e sorprenderà il marito di Pia al palazzo mentre parla di nascosto con Petra. Jana capirà che Gregorio è a un passo dal raggiungere Pia e dallo scoprire che è viva, per questo studierà un nuovo piano con Romulo.

Gregorio scoprirà che Pia non è al cimitero

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra inizierà a sospettare sulla scomparsa di Pia e ne parlerà con Gregorio.

La governante prometterà di tenere d'occhio il servizio del palazzo e chiederà a Castillo di andare a trovare sua moglie al cimitero per capirne qualcosa di più. Quando Gregorio tornerà a Petra avrà una notizia sconvolgente: "La tomba di Pia è vuota". I due si vedranno di notte, lontani da occhi indiscreti, ma non si accorgeranno che qualcuno sarà due passi da loro. Si tratta di Maria che si alzerà per andare a prendere un bicchiere di acqua e vedrà Petra e Gregorio chiacchierare animatamente. La cameriera sarà terrorizzata alla vista del marito di Pia e correrà in stanza a svegliare Jana in preda al panico: "Ho visto Gregorio con Petra in cucina". Maria continuerà ad essere convinta che Pia si sia tolta la vita, ma avrà paura per il piccolo Dieguito.

Jana si renderà conto che Petra potrebbe aver scoperto qualcosa e correrà subito ad avvisare Romulo per capire come proteggere la ex governante che si nasconde in una grotta.

Il piano di Romulo per proteggere Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo dovrà pensare al più presto ad una soluzione per Pia. Al capo maggiordomo e a Jana sarà ormai chiaro che Petra ha intenzione di seguire ogni loro passo, ma non potranno lasciare Pia da sola.

Romulo escogiterà un nuovo piano: dirà a tutti che al palazzo dei duchi c'è bisogno di due cameriere e Jana e Maria si trasferiranno per un po' di tempo nella grotta. In questo modo, Petra non potrà tenere sotto controllo i movimenti di Jana e nello stesso tempo Pia non resterà da sola. Maria, quindi, dovrà essere messa al corrente del segreto che riguarda la ex governante, ma Jana e Romulo saranno prudenti.

I due decideranno di dire tutto a Maria quando la ragazza sarà lontana dal palazzo e da orecchie indiscrete.

La tristezza per la scomparsa di Pia

Nelle puntate in onda in Italia, a La Promessa si piange per la scomparsa di Pia. Cruz e Alonso sono stati molto chiari e per evitare scandali non hanno organizzato un funerale per la ex governante. Il marchese ha comunicato che Pia è stata seppellita in gran segreto al suo paese di nascita e nessuno ha potuto assistere alla funzione. Jana e Romulo sanno che la donna è ancora in vita, ma sono gli unici. Ricardo soffre molto per la donna che aveva conquistato il suo cuore e si è confidato con Romulo, Pur avendogli espresso tutto il suo dolore, il capo maggiordomo è stato prudente e non gli ha rivelato che Pia sta bene ed è al sicuro.