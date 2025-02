Romulo confesserà di aver eliminato Gregorio e finirà in carcere nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che il maggiordomo racconterà al sergente di aver agito per difesa: "Gregorio mi ha aggredito e io l'ho colpito al petto". La versione di Romulo non farà una piega, ma il sergente sospetterà che sia stata studiata solo per scagionare Manuel.

La scomparsa di Gregorio e l'arresto di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto Manuel tornerà dalla guerra sano e salvo con Curro. Il marchesino potrà riabbracciare finalmente Jana che lo informerà di ciò che è accaduto in sua assenza al palazzo.

La cameriera confiderà a Manuel che Pia ha dovuto inscenare la sua morte per sfuggire a Gregorio che non la lasciava in pace. Il marchesino sarà molto colpito dal racconto, ma quando sentirà che Pia è costretta a nascondersi a causa di suo marito, cercherà una soluzione. Manuel darà appuntamento a Gregorio e gli offrirà molti soldi per sparire per sempre dalla circolazione. Questo incontro costerà caro al marchesino, perché poco dopo Gregorio sarà trovato senza vita. Il sergente si recherà dai De Ljuan per annunciare che Gregorio è stato ucciso e arresterà Manuel che risulterà l'unico possibile responsabile. I marchesi saranno travolti dall'ennesimo scandalo, ma presto il marchesino potrà tornare a casa grazie a Romulo che andrà a costituirsi dichiarando di aver tolto la vita a Gregorio.

La versione di Romulo che scagionerà Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo si recherà in questura e confesserà il suo reato. Il capo maggiordomo confermerà al sergente l'incontro tra Manuel e Gregorio, ma aggiungerà che lui è restato in disparte ad osservarli di nascosto. "Quando il signorino è andato via", spiegherà, "Gregorio era vivo".

Romulo proseguirà con il suo racconto, dicendo che si è avvicinato a Gregorio quando è rimasto solo e tra loro è nata una discussione. "Gregorio mi ha aggredito e io l'ho colpito al petto", dirà Romulo, continuando a ribadire la sua colpevolezza. Il sergente sarà costretto a trattenere l'uomo in carcere perché la sua versione sarà impeccabile.

Tuttavia, l'uomo continuerà a sospettare che Romulo abbia studiato la sua versione per scagionare Manuel.

La guerra di Manuel e Curro

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel e Curro sono in guerra e stanno vivendo dei momenti davvero terribili. Il marchesino è partito con suo cugino con il solo intento di proteggerlo, ma l'impresa si è rivelata ancora più dura di quanto pensasse. Curro, infatti, sta combattendo senza alcuna paura, come se non gli importasse di tornare sano e salvo a casa. In una pericolosa operazione, Curro si è lanciato nel campo di battaglia e Manuel ha provato a trattenerlo ma è stato impossibile. Per salvare la vita a Curro, Manuel ha rischiato la sua ed entrambi sono stati colpiti.