Le anticipazioni sulle puntate de La Promessa in programma dal 17 al 23 febbraio, in prima visione su Rete 4, rivelano che Alonso vieterà il funerale pubblico di Pia per evitare nuovi scandali legati alla sua famiglia.

Nel frattempo, dopo il bacio tra Maria Antonia e Alonso, la donna vivrà un momento di profonda crisi, sentendosi in colpa nei confronti della sua migliore amica Cruz.

Alonso vieta il funerale di Pia: anticipazioni La Promessa 17-23 febbraio

La notizia del decesso di Pia lascerà tutti senza parole nel palazzo, anche se Alonso non vorrà che tale notizia venga a galla, così da evitare ulteriori scandali legati alla sua famiglia, dopo il suicidio di Jimena.

Per tale motivo, il marchese comunicherà alla servitù che non ci sarà nessun funerale pubblico per Pia: non potranno darle l'ultimo saluto come avrebbero voluto, dato che ha deciso di pagare le spese per fare in modo che la bara della donna sia portata nel suo paese d'origine, senza creare ulteriori sospetti.

Intanto, Cruz, per giustificare l'assenza della domestica Pia con i suoi conoscenti, lascerà credere a tutti che sia tornata al suo paese, evitando così di dover dire che è stata trovata senza vita nella sua camera da letto.

Jana bugiarda, Maria Antonia in crisi

Le anticipazioni de La Promessa dal 17 al 23 febbraio, però, rivelano che solo Jana sa come sono andate davvero le cose, dato che Pia non è morta per davvero: ha inscenato il suo decesso per sfuggire alla furia del marito.

Jana dovrà mentire a tutti per proteggere il segreto della sua amica del cuore ed evitare che le succeda qualcosa di brutto.

Intanto, Maria Antonia non riuscirà a non pensare al bacio appassionato che c'è stato con Alonso nel palazzo.

La donna si sentirà profondamente in colpa per quanto è successo, consapevole di aver tradito la fiducia della sua migliore amica Cruz.

Pia si era già trovata in grave pericolo di vita a causa del marito Gregorio

Negli episodi precedenti della soap, Pia si era ritrovata già in pericolo nelle mani di Gregorio, il quale non si è fatto scrupoli ad avvelenarla quando era incinta di suo figlio.

La donna ha vissuto dei momenti di grande paura, al punto da essere costretta a un ricovero immediato, dove ha scoperto che era stata avvelenata e avrebbe potuto rischiare la vita insieme al suo bambino.

Solo nei giorni seguenti, rovistando nel cassetto di suo marito, Pia ha trovato una boccetta di veleno, scoprendo così che era stato proprio lui a somministrarle il veleno con l'intento di ucciderla senza lasciare tracce.