Jana metterà Cruz in seria difficoltà nella puntata de La Promessa di giovedì 20 febbraio. "Dirò a tutti che hai rapito Dieguito insieme a Petra", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Jana chiederà a Cruz di continuare a sostenere economicamente l'educazione di Dieguito, anche dopo la scomparsa di Pia. In un primo momento, la marchesa rifiuterà la richiesta, ma Jana la ricatterà, ricordandole il sequestro che lei e Petra hanno organizzato mesi prima. A quel punto, Cruz sarà in crisi e si confiderà con la governante.

La discussione tra la marchesa e Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scomparsa di Pia colpirà tutti a palazzo, ma Alonso chiederà il massimo riserbo. Jana non potrà ignorare la lettera di addio di Pia, in cui la donna le chiede di essere la tutrice di Dieguito, e inizierà subito a onorare la promessa. Prima di tutto, deciderà di mettere le cose in chiaro con Cruz, affinché al bambino non manchi nulla e che continui a ricevere il sostegno economico necessario. Jana dirà alla marchesa di avere urgenza di parlarle e già questo farà storcere il naso a Cruz, che, suo malgrado, accetterà di sentire cosa ha da dire la cameriera. "Voglio che a Dieguito non manchi niente", inizierà Jana, "Mi sento in obbligo di ricordarle l'accordo con Pia".

A quel punto, Cruz inizierà a innervosirsi: "L'accordo era tra me e Pia e lei è l'unica cui dovrei spiegazioni, ma Pia non c'è più, perciò fine".

Jana metterà Cruz tra l'incudine e il martello

Nella puntata de La Promessa di giovedì 20 febbraio, Cruz sarà molto scocciata dal tono e dalle parole usate da Jana. La contessa proverà a liquidarla dicendole che i problemi di Pia non la riguardano e che non ha nessuna intenzione di assecondare le sue richieste: "Chi ti credi di essere per dirmi quello che devo fare?".

A quel punto, Jana perderà la pazienza e farà tremare Cruz, tirando fuori i suoi scheletri nell'armadio. "Dirò a tutti che hai rapito Dieguito con Petra", minaccerà Jana, "Vuoi un nuovo scandalo a La Promessa?". A quel punto, Cruz dovrà tacere, ma prima di prendere una decisione parlerà con Petra. "Si è permessa di chiedermi di onorare la promessa fatta a Pia", dirà Cruz alla governante.

La marchesa non potrà fare a meno di esprimere i suoi dubbi a Petra: "Se non do il denaro a Dieguito, lei dirà a tutti perché il bambino si trova dalla mugnaia". La governante comprenderà le paure di Cruz che continuerà: "Ho promesso di occuparmi del bambino e l'ultima cosa di cui ho bisogno è che si sappia della morte di Pia o che abbiamo rapito Dieguito".

Qual è l'accordo che Pia aveva concordato con Cruz?

Nella scorsa stagione, Pia ha partorito il figlio nato dalla violenza del Barone de Linaja, il padre di Cruz. Poco dopo la sua nascita, il bambino è sparito nel nulla e, solo dopo diversi giorni, è stato ritrovato in un convento. A portarlo lì era stata Petra, che, per ordine di Cruz, aveva rapito il bambino per portarlo via a sua madre.

Quando Pia ha scoperto tutta la verità sul sequestro di suo figlio, era decisa a denunciare Cruz e fare giustizia. La marchesa era disposta a tutto pur di evitare uno scandalo e, a quel punto, Pia ne ha approfittato. La donna ha fatto un accordo con la marchesa: lei avrebbe affidato suo figlio alla mugnaia e Cruz, in cambio del suo silenzio, avrebbe pagato a vita per dare un'educazione nobile a Dieguito.