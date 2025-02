Santos sorprenderà Ricardo che piange su una foto di Pia nella puntata de La Promessa in onda venerdì 21 febbraio e lo rimprovererà: "Smettila di singhiozzare per qualcuno che non c'è più".

Le anticipazioni rivelano che Santos non avrà comprensione per suo padre che invece penserà di organizzare un modo per dire addio a Pia. Nel frattempo, Lope avrà una discussione con Salvador e Vera noterà un grosso cambiamento in lui. La cameriera andrà a parlare con Salvador e da lui apprenderà che il suo ex fidanzato è nei guai.

Salvador dirà a Vera che Lope è nei guai

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Lope sarà ogni giorno più difficile sopportare da distanza da Vera. Il cuoco non sarà più il ragazzo di prima e se ne accorgerà anche Salvador che dovrà subire una sfuriata del suo amico. Tutto avrà inizio con il trasporto di una cassa che scatenerà un litigio tra Lope e Salvador. Vera assisterà a tutto e chiederà a Salvador di essere più comprensivo con Lope. "Ho assistito a tutto, ma non sono intervenuta per non peggiorare le cose", dirà Vera invitando Salvador ad andare a chiarire con Lope. "Vai a parlare di nuovo con lui", lo pregherà Vera. Salvador farà capire alla cameriera che per Lope è un pessimo periodo e lei gli chiederà di sapere qualcosa di più a riguardo.

Dopo aver esitato, Salvador si aprirà con Vera: "Lope è in guai grossi", dirà, "Forse gioca d'azzardo". La ragazza sarà molto preoccupata per il suo ex fidanzato e non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per lui.

Catalina chiederà un nuovo incontro con Adriano

Nella puntata di venerdì 21 febbraio, ci sarà ampio spazio per Ricardo che non potrà smettere di pensare a Pia.

Il maggiordomo piangerà guardando la foto della donna e non riuscirà a nasconderla quando Santos entrerà nel suo ufficio. Santos sorprenderà suo padre con il ritratto di Pia e sarà molto curioso. "Non è una donna che merita di essere dimenticata", spiegherà Ricardo, ma Santos non lo capirà. Il ragazzo reagirà in modo arrogante e si rivolgerà a suo padre con disprezzo: "Smettila di singhiozzare per qualcuno che non c'è più".

Ricardo parlerà a suo figlio di un omaggio che vorrebbe organizzare per Pia, ma Santos non comprenderà suo padre. Il maggiordomo avvertirà suo figlio che lui non sarà invitato all'evento, ma il ragazzo non sarà per nulla dispiaciuto. Nel frattempo, Catalina parlerà con Simona e si renderà conto di aver sbagliato con Adriano. La marchesina si darà da fare per rimediare e parlerà con Tadeo chiedendo di poter incontrare il ragazzo.

L'amore appena nato per Pia e Ricardo

Nelle scorse puntate, Ricardo e Pia si sono avvicinati molto, tanto che tra i due è scattato un bacio. Ricardo ha dichiarato i suoi sentimenti alla ex governante: "Hai conquistato il mio cuore". Per Pia sembrava l'inizio di una nuova pagina dopo tanta sofferenza, ma il giorno dopo è arrivata una pessima notizia.

Vera e Jana, infatti, hanno trovato Pia priva di vita nella sua stanza. Accanto a lei c'era una lettera di addio e una bottiglia di cicuta e questo non ha lasciato spazio a dubbi: Pia si è tolta la vita. Alonso ha organizzato una sepoltura in segreto e ha diffuso la notizia della scelta di Pia di lasciare La Promessa.