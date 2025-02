Momenti difficili per Catalina nel corso delle prossime puntate de La Promessa, previste tra qualche mese su Rete 4. La marchesina verrà lasciata da Pelayo il giorno delle loro nozze. Il conte di Anil informerà l'amata di non poterla sposare, non riuscendo ad accettare il figlio che attende come suo.

Catalina confida a Pelayo di aspettare un bambino da Adriano

Catalina dimostrerà di non essere riuscita a superare la fine della storia con Pelayo. La marchesina deciderà quindi di recarsi dall'ex fidanzato per avere un confronto chiarificatore con lui.

La donna chiederà al conte di Anil una seconda chance e di tornare insieme a lei a La Promessa. Nonostante un'iniziale riluttanza, Pelayo accetterà la proposta di Catalina, dimostrando di aver ritrovato nuovamente fiducia in lei.

Ma la ritrovata felicità della coppia verrà funestata da una notizia. Catalina comunicherà a Pelayo di essere in attesa di un bambino. La confessione lascerà senza parole il conte di Anil, consapevole di non avere rapporti intimi con la ragazza da molto tempo. La sorella di Manuel, a questo punto, sarà costretta a confidare a Pelayo che il padre del bebè è un contadino di nome Adriano, con il quale aveva avuto un momento di passione qualche mese prima.

Pelayo decide di lasciare Catalina nel giorno delle loro nozze

La rivelazione sulla gravidanza manderà in crisi Pelayo, il quale inizierà ad avere dei dubbi su Catalina. Dopo averci pensato attentamente, il conte di Anil deciderà di proseguire la storia con l'amata, riconoscendo il bambino come suo davanti a tutta la famiglia.

Alonso e Cruz, colpiti dalla notizia, chiederanno alla coppia di sposarsi prima che la gravidanza diventi evidente e possa creare uno scandalo a corte.

Pelayo e Catalina sembreranno felicissimi all'idea di diventare marito e moglie. Una felicità che si incrinerà quando il conte di Anil inizierà ad assumere un comportamento strano.

Il giovane non riuscirà a trattenere le lacrime, vedendo tutti i regali indirizzati al bambino in arrivo. Pelayo chiederà quindi a Ricardo di dare a Catalina una lettera, in cui annuncia la sua decisione di annullare le loro nozze. Il giovane scriverà: "Mi dispiace di non aver avuto il coraggio di dirtelo di persona, ma non posso andare avanti con questo matrimonio. Non riesco ad assumere la paternità del bambino che aspetti. Mi dispiace per il dolore che ti sto causando. Ti amo e ti amerò per sempre".

Cosa sta succedendo in Italia?

Nelle attuali puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Petra ha voluto aiutare Gregorio a portare via Diego. Jana ha cercato di fermare la governante, chiedendo aiuto a Ricardo e Romulo, affinché siano loro a trovare una soluzione a questa situazione che sta mettendo in pericolo il figlio di Pia.