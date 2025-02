Ricardo si dichiarerà a Pia con un bacio appassionato nella puntata de La Promessa di giovedì 13 febbraio: "Hai conquistato il mio cuore".

Le anticipazioni rivelano che il maggiordomo consolerà Pia, ancora terrorizzata dal ritorno di Gregorio. Ricardo deciderà di aprire finalmente il suo cuore e Pia sembrerà ricambiare i suoi sentimenti. Nel frattempo, per Manuel sarà sempre più difficile aiutare Curro in guerra.

La paura di Pia dopo il ritorno in libertà di Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Gregorio continuerà a far tremare Pia.

L'uomo, infatti, riuscirà ad introdursi nella stanza di sua moglie e le chiederà di tornare con lui insieme al loro figlio. A quel punto Pia mentirà: "Tuo figlio è nato deforme", sperando di liberarsi di Gregorio. Quest'ultimo deluderà le aspettative di Pia e sarà ancora più convinto di formare una famiglia promettendole che presto tornerà a prenderla. Da quel momento in poi, Pia sarà ancora più controllata dai suoi colleghi che per nessun motivo vorrebbero vederla soffrire. Petra, invece, insisterà affinché Pia torni a lavorare come prima, senza nessun favoritismo, e non avrà nessuna pietà per lei. La donna sarà disperata, perché si renderà conto di non avere via d'uscita: "Per quanto tempo possiamo continuare così?", chiederà a Maria e Jana.

Pia sarà consapevole del fatto che Gregorio ormai è uscito di prigione e che potrebbe tornare da un momento all'altro.

Manuel in difficoltà al fronte con Curro

Nella puntata de La Promessa di giovedì 13 febbraio, Pia sarà sorvegliata per impedire a Gregorio di avvicinarsi a lei. Questa vita, però, non farà stare tranquilla la donna che si sentirà un peso per tutti i suoi amici.

In un momento di sconforto, Pia chiederà a Jana di prometterle che si occuperà di Dieguito se dovesse succederle qualcosa. Tutti i colleghi di Pia, tranne Petra, si prenderanno volentieri cura di lei, ma a starle particolarmente vicino sarà Ricardo. Il maggiordomo andrà a trovare Pia nella sua stanza e oltre a darle tutto il suo sostegno le aprirà il suo cuore.

L'uomo dichiarerà di averla sempre stimata, ma non solo: "Hai conquistato il mio cuore", le dirà. Tra Pia e Ricardo ci sarà un bacio appassionato che toglierà ogni dubbio sui sentimenti del maggiordomo. Nel frattempo, per Manuel sarà sempre più difficile proteggere Curro che in guerra sembrerà non aver paura di nulla. Il signorino sfiderà il destino lanciandosi in un attacco armato e Manuel sarà costretto a corrergli dietro per tentare di evitare il peggio.

Pia e Gregorio hanno iniziato lavorando fianco a fianco

Nelle puntate precedenti, Pia e Ricardo hanno iniziato a lavorare insieme e dopo un primo momento di incomprensione sono andati sempre d'accordo. Pia era una governate e quindi doveva discutere con il maggiordomo ogni decisione che riguardava il personale.

Entrambi avevano le stesse idee sul lavoro della servitù, ma la loro intesa non era solo lavorativa. Ricardo, infatti, si è mostrato subito disponibile ad aiutare Pia anche con il piccolo Dieguito che era nascosto a La Promessa con una polmonite. Dopo il salto temporale, Pia è diventata una semplice domestica, ma il suo legame con Ricardo è rimasto immutato ed è diventato sempre più importante.