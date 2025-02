Gregorio arriverà a La Promessa con una notizia sconvolgente per Petra nelle prossime puntate: "La tomba di Pia è vuota", rivelerà dopo essere stato al cimitero.

Le anticipazioni rivelano che Gregorio non avrà più dubbi: "Pia è viva". L'uomo chiederà a Petra di seguire Jana per scoprire dove si nasconda sua moglie. La governante non si tirerà indietro e prometterà a Gregorio che presto Pia tornerà a casa con lui.

Pia sarà in grave pericolo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto emergerà che la scomparsa di Pia non è reale. Si capirà che Jana ha messo a punto il suo piano con Romulo per simulare la scomparsa della ex governante e proteggerla da Gregorio.

Il segreto sarà condiviso soltanto da Jana, Alonso e Romulo, che saranno gli unici a sapere che Pia è viva e che si nasconde in una grotta. Presto, la vita dell'ex governante sarà in grave pericolo, non solo per le condizioni precarie in cui vive. L'ambiente umido e freddo della grotta provocherà dei problemi di salute a Pia, ma a minacciare seriamente la sua incolumità sarà Petra. Alla governante non sfuggiranno le assenze ingiustificate di Jana e inizierà a tenerla d'occhio. Petra sorprenderà Jana sottrarre delle coperte e allontanarsi da La Promessa senza il suo permesso. La donna chiamerà subito Gregorio per esporgli il suo sospetto: "La scomparsa di Pia è solo una farsa". Le parole di Petra e le sue motivazioni faranno molto riflettere Gregorio, che sarà determinato a scoprire la verità.

L'alleanza di Gregorio e Petra darà i suoi frutti

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra e Gregorio si alleeranno per scoprire la verità su Pia. L'uomo si impegnerà ad andare al cimitero in cui Alonso avrebbe fatto seppellire Pia, mentre Petra terrà d'occhio gli spostamenti di Jana. Quando Gregorio tornerà al palazzo da Petra, avrà una verità sconvolgente per lei: "La tomba di Pia è vuota".

L'uomo spiegherà di essere stato al cimitero e di aver trovato la prova che lui e Petra stavano cercando: "Pia vive e si trova in un posto qui vicino, affidata probabilmente alle cure di quella ficcanaso di Jana". Petra sarà d'accordo con Gregorio sul prossimo passo: seguire Jana e scoprire dove si reca quando lascia la tenuta.

La perdita di Pia non è facile da sopportare per la servitù

Nelle puntate in onda in Italia, a La Promessa si piange per la scomparsa di Pia. Tutti pensano che la ex governante si sia tolta la vita, ma Alonso ha vietato agli amici di Pia di partecipare al funerale. Secondo le disposizioni del marchese, la donna è stata sepolta in gran segreto e nessuno deve sapere che è deceduta. La versione ufficiale che i marchesi vogliono diffondere è che Pia si sia allontanata volontariamente dal palazzo. Cruz si è trovata d'accordo con Alonso in questa occasione, perché non vuole che il palazzo sia travolto da un altro scandalo. A soffrire maggiormente per la perdita di Pia è Ricardo, che, in lacrime, ha confessato a Rómulo il suo amore per lei. Il capo maggiordomo, nonostante tutto, ha preferito non rivelare a Ricardo il segreto che custodisce con Jana e Alonso.