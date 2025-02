Jana e Maria faranno i bagagli in fretta nel cuore della notte e lasceranno La Promessa per ordine di Romulo nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che Jana capirà che Gregorio e Petra la tengono d'occhio e stanno per scoprire il nascondiglio di Pia. Romulo correrà ai ripari mandando Jana e Maria a stare per un po' di tempo con l'ex governante per evitare che Petra le segua. Tuttavia, Maria non saprà nulla del reale motivo della partenza: la ragazza penserà di dover andare a lavorare al palazzo dei duchi.

Un nuovo piano di Romulo e Jana per proteggere Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto si scoprirà che Pia è viva e si nasconde in una grotta, ma non sarà più al sicuro neanche lì. Una notte, Maria si alzerà per andare a prendere un bicchiere d'acqua e sorprenderà Gregorio al palazzo in compagnia di Petra. La ragazza, terrorizzata, sveglierà Jana: "Ho visto Gregorio". Jana capirà che Petra la tiene sotto controllo e Gregorio è a un passo dal trovare Pia, quindi correrà ai ripari. La cameriera andrà a parlare con Romulo che troverà una soluzione per evitare il peggio. Il capo maggiordomo ordinerà a Jana di recarsi alla grotta di Pia, ma questa volta porterà con sé anche Maria, perché dovranno restare a fare compagnia all'ex governante finché non si saranno calmate le acque.

In questo modo, Jana non dovrà fare avanti e indietro dal palazzo attirando la curiosità di Petra. Conoscendo il carattere espansivo di Maria, però, Romulo ordinerà a Jana di non dire nulla alla collega sulla destinazione. Per tutti, Jana e Maria dovranno andare a lavorare per un periodo al palazzo dei duchi che hanno bisogno di due braccia in più.

Con questa idea, Romulo potrà giustificare facilmente anche a Petra l'assenza delle due ragazze.

Il saluto di Maria a Salvador

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana spiegherà a Maria che dovranno fare in fretta i bagagli e partire. Maria sarà sorpresa dall'ordine improvviso di Romulo: "Perché così in fretta? E perché di notte?".

La ragazza non otterrà risposte e non potrà fare altro che obbedire, fidandosi di Jana. Dopo aver recuperato le sue cose, Maria andrà subito a salutare Salvador. "Non so per quanto tempo resterò dai duchi", spiegherà la ragazza, dispiaciuta di doversi separare dal suo fidanzato. Salvador sarà stupito dal fatto che Maria e Jana dovranno partire in piena notte, ma la ragazza non saprà dargli una spiegazione. "Mi sono fatta la stessa domanda", dirà.

Il segreto che riguarda la scomparsa di Pia

Nelle puntate in onda in Italia non è ancora emerso che la scomparsa di Pia è solo un piano di Jana e Romulo. Tutti sono convinti che la donna non sia più in vita e stanno piangendo la sua dipartita. In particolare, Ricardo è stato sorpreso da Santos mentre piangeva sulla foto di Pia.

Il ragazzo non ha avuto nessun rispetto per il dolore di suo padre, ma lo ha deriso invitandolo a smettere di singhiozzare. Alonso ha chiesto a tutta la servitù di evitare di parlare del decesso di Pia e di riferire che la governante ha lasciato La Promessa di sua volontà.