Jana confesserà il suo segreto a Curro nelle puntate future de La Promessa : "Sono incinta", dirà la ragazza con entusiasmo a suo fratello.

Le anticipazioni rivelano che dopo il matrimonio, Manuel e Jana trascorreranno una romantica luna di miele. Al loro ritorno al palazzo dovranno affrontare i marchesi, infastiditi dalle loro dichiarazioni su una rivista. Jana preferirà aspettare il momento giusto per dire a Manuel che presto diventerà padre.

La luna di miele di Manuel e Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel si sposeranno e riusciranno a coronare il loro sogno d'amore .

Cruz non sarà affatto felice per la scelta di suo figlio, ma non potrà fare nulla per impedirgli di essere felice. Dopo una prima notte di nozze ricca di passione, i due sposi partiranno per una romantica luna di miele. L'idea di Manuel e Jana sarà raggiungere i posti a nord della Spagna dove si erano lasciati andare durante la loro prima fuga, ma ci saranno dei cambiamenti. L'auto del marchesino, infatti, si romperà e gli sposi saranno costretti a fermarsi. Ad aiutare Manuel e Jana arriveranno Nica e Antonio che li ospiteranno e ascolteranno con interesse la loro splendida storia. I nuovi amici di Manuel e Jana penseranno di fare una sorpresa organizzando una cerimonia di nozze simbolica per dichiararsi ancora una volta il loro amore.

Dopo qualche giorno a casa di Nica e Antonio, Jana e Manuel ripartiranno per tornare a casa e saluteranno i loro amici. In questo momento, Nica svelerà il grande segreto di Jana: "Non gli hai ancora detto che sei incinta, vero?". La ragazza spiegherà che sta aspettando il momento giusto per condividere questa gioia con suo marito.

La felicità di Curro e Jana

Nelle puntate future della soap, Jana e Manuel torneranno dalla luna di miele e saluteranno i marchesi. L'indomani, Jana rivedrà Curro e sarà felice di riabbracciare suo fratello. Il signorino capirà subito che sua sorella ha qualcosa di diverso negli occhi e le chiederà spiegazioni. "Sono incinta", dirà Jana rendendo molto felice suo fratello.

Curro si alzerà in piedi e prenderà in braccio Jana, condividendo con lei quel momento molto importante. Nel frattempo, Cruz sarà furiosa con Manuel e sua moglie perché durante la loro assenza hanno diffuso le vere origini di Jana su una rivista.

Manuel e Jana sono distanti a causa della guerra

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel e Jana stanno attraversando un periodo molto difficile. Il marchesino ha chiesto a Jana di sposarlo, ma i loro progetti sono stati interrotti da una decisione inaspettata. Manuel, infatti, è partito per la guerra con Curro e Jana è molto in pena per lui e per suo fratello. Al momento, solo Maria conosce il vero legame di Jana e Manuel, mentre Cruz continua a domandarsi chi possa essere la donna misteriosa che ha conquistato il cuore di suo figlio. La prima preoccupazione dei marchesi, in questo momento, però, è ricevere delle notizie incoraggianti dal fronte.