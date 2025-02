Catalina conoscerà Adriano nella puntata de La Promessa di domenica 9 febbraio. Infatti Tadeo busserà all'hangar e chiamerà il figlio del mezzadro, chiedendo ancora una volta a Catalina di aiutarlo nella gestione delle terre.

Cruz e Lorenzo parleranno della loro situazione e dopo aver saputo che Alonso ha scoperto il loro piano dovranno fare un passo indietro. La marchesa rinuncerà a rinchiudere Catalina in manicomio, ma prometterà che si tratta solo di una questione di tempo. Maria Antonia e Alonso, invece, saranno in sintonia.

Lorenzo e Cruz dovranno fare un passo indietro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz dovrà rinunciare a far internare Catalina in manicomio. Alonso, infatti, scoprirà grazie a Romulo le intenzioni di sua moglie che sarà costretta a fare un passo indietro. La marchesa, tuttavia, non avrà intenzione di arrendersi e confiderà a Lorenzo che resterà ferma solo per un breve periodo. Cruz aggiungerà che secondo lei Alonso sta tramando qualcosa per far tornare Catalina al palazzo. Lorenzo sarà perplesso: "Cosa può essere? Visto che neanche il compleanno di suo fratello è servito a farla tornare?". La marchesa non avrà una risposta precisa, ma si dirà certa che Alonso le stia nascondendo le sue vere intenzioni.

"Ultimamente non si fida più di me", dirà Cruz spiegando come mai suo marito non le parla più delle sue idee. "Scopri cosa sta tramando tuo marito", consiglierà Lorenzo, "Solo così potremo sabotarlo".

Cruz e Alonso sempre più lontani

Nella puntata de La Promessa di domenica 9 febbraio, Alonso si sentirà sempre più a suo agio con Maria Antonia.

I due faranno colazione insieme e presto a loro si aggiungerà Margarita. Quest'ultima domanderà subito di Cruz e Maria Antonia spiegherà che la marchesa sta passeggiando nei giardini. L'amica di Cruz chiederà a Margarita se anche lei desidera ordinare un vestito al suo sarto, ma la donna rifiuterà. "Rischierebbe di rimanere nell'armadio", dirà, "I duchi de Lo Sotos non vogliono saperne dei de Lujan".

Margarita lascerà intendere che Cruz non sarà invitata alla festa.

Nel frattempo, Tadeo andrà di nuovo a trovare Catalina nell'hangar. La figlia di Alonso sarà piuttosto seccata dalla visita e ripeterà che non ha voglia di aiutare il figlio del mezzadro. Tadeo, tuttavia, insisterà e chiamerà Adriano per presentarlo a Catalina. Il primo incontro tra i due non sarà dei migliori: Adriano attaccherà subito Catalina dicendole che è facile vivere nell'hangar quando alle spalle si ha una famiglia facoltosa.

Catalina ha lasciato Pelayo per le sue bugie

Nelle scorse puntate, Catalina ha chiuso a malincuore ogni rapporto con Pelayo. Pur amandolo, la ragazza non si è sentita in grado di sopportare l'ennesima bugia del conte.

Catalina, infatti, ha saputo da Lorenzo che Pelayo ha dato i proventi del contrabbando a Cruz e questo l'ha fatta infuriare. La ragazza ha deciso di non dare altre possibilità a Pelayo che ha lasciato definitivamente La Promessa.

Catalina ignora ancora una cosa molto importante: Cruz ha ricattato Pelayo minacciando di dirle che la loro storia d'amore faceva parte del suo piano per mandarla via dalla tenuta.