Manuel correrà in aiuto di Catalina nel corso delle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4. Le trame della soap opera rivelano che il marchesino costringerà la madre a chiedere scusa a Catalina per averla messa in ridicolo con la stampa.

Manuel scopre il motivo per cui Catalina si è isolata nell'hangar

Manuel e Curro ritorneranno dalla guerra. Il marchesino non potrà riabbracciare subito Jana, lontana dalla tenuta con Maria per prendersi cura di Pia, che si è rifugiata in una grotta per sfuggire a Gregorio. Il giovane concentrerà tutte le sue attenzioni su Catalina e sul motivo che l'ha spinta a isolarsi nell'hangar.

Manuel scoprirà che Cruz ha messo in ridicolo sua sorella, quando ha parlato alla stampa della fine della storia d'amore con Pelayo. Il giovane si schiererà dalla parte di Catalina e darà un ultimatum a Cruz.

Cruz costretta a scusarsi con Catalina

La marchesa organizzerà una festa in concomitanza con la partenza di Maria Antonia, che inviterà a lasciare La Promessa, dato che non ha più bisogno di lei. Cruz vorrà che tutti i suoi familiari partecipino all'evento, non curandosi dell'eventuale assenza di Catalina. La donna mostrerà di essere ancora arrabbiata con la figliastra per essersi presentata a una cena in compagnia di Adriano. Manuel informerà sua madre che diserterà la festa in onore di Maria Antonia, a meno che lei non si scusi con Catalina.

Cruz non avrà altra scelta che presentarsi all'hangar per chiedere alla figliastra di dimenticare i loro dissapori e di tornare a casa. La marchesa si scuserà per la fuga di notizie sulla rottura burrascosa con Pelayo, ma preciserà di averlo fatto in buonafede, dato che ha risposto a una domanda di un giornalista che poi ha ingigantito la questione.

Catalina tornerà alla tenuta, ma, prima di ciò, avrà un incontro chiarificatore con Adriano, con il quale ha trascorso una notte di passione.

Riassunto delle puntate precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda a inizio febbraio su Rete 4, Pia è stata costretta a organizzare un piano per mettere in salvo lei e suo figlio Diego.

Gregorio si è presentato in camera sua per chiederle dove si trovasse il bambino. La domestica ha protetto Diego, dicendo a Gregorio che il bambino è morto subito dopo il parto. Tuttavia, Gregorio non ci ha creduto e l'ha minacciata di gravi conseguenze per tale bugia. Terrorizzata, Pia ha raccontato dell'incontro avuto col marito al resto della servitù.