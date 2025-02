A breve, Manuel tornerà a La Promessa insieme a Curro e per il marchesino giungerà l'ora di uscire allo scoperto con la sua Jana. Manuel presenterà la domestica come la sua fidanzata, comunicando al resto della famiglia di essere innamorato di lei e di volerla sposare. Notizia che scatenerà la dura reazione di Cruz, la quale si opporrà con tutte le sue forze a queste nozze.

Manuel rivela alla famiglia: 'Sono innamorato di Jana e voglio sposarla'

A breve, Manuel e Curro faranno ritorno dal fronte sani e salvi. Non appena rimetterà piede a La Promessa, Manuel vorrà riprendere con Jana da dove aveva lasciato prima di partire per la guerra.

Il marchesino le aveva chiesto di sposarlo e lei aveva accettato. Ebbene, nelle prossime puntate, Manuel non vorrà più perdere tempo e deciderà di presentare Jana al resto della famiglia come sua fidanzata. L'occasione giusta sarà una cena, durante la quale saranno presenti tutti i componenti della famiglia De Lujan. Manuel inviterà Jana a farsi avanti e, di fronte a tutti, dichiarerà il suo amore per la domestica, dicendo di essere innamorato di lei: "Voglio annunciarvi che sono profondamente innamorato della donna che avete davanti, Jana Exposito e ho tutte le intenzioni di sposarla".

Cruz si oppone alle nozze di Manuel e Jana: 'Dovrete passare sul mio cadavere'

Le parole di Manuel lasceranno senza parole l'intera famiglia.

Alonso e Cruz non crederanno alle loro orecchie e saranno furiosi con il figlio. Il marchese si rivolgerà al figlio dicendo: "Che assurdità è questa che vuoi sposare Jana?". Tuttavia, Manuel non lo starà a sentire. Cruz, invece, andrà dritta al punto esclamando: "Dovrete passare sul mio cadavere". Anche Martina e Curro saranno sorpresi, mentre Catalina accoglierà con gioia il fidanzamento del fratello con la domestica.

Manuel non sembrerà curarsi degli sguardi di disapprovazione dei suoi genitori e sarà deciso ad andare avanti per la sua strada, visto che non vorrà in alcun modo rinunciare all'amore per Jana. Cruz rappresenterà l'ostacolo più difficile da superare, visto che la marchesa, sin da subito, farà capire al figlio che farà di tutto per impedire questo matrimonio.

Continua il successo de La Promessa nel preserale di Rete 4

La soap spagnola continua ad appassionare il pubblico italiano anche dopo aver lasciato la fascia pomeridiana di Canale 5 per passare al preserale di Rete 4. Qui la serie riesce a ottenere giornalmente una media del 4,5% di share: dati più che positivi per Rete 4 e che fanno de La Promessa una delle soap più viste della rete, battuta in termini di share solo da Tempesta d'amore, che viene trasmessa nella fascia mattutina dalle 9:45 alle 10:50.