Jana è certa di scoprire la verità su Dolores nelle nuove puntate La Promessa in onda attualmente in Spagna. Le anticipazioni rivelano che entrerà finalmente nella stanza che hanno trovato Lope e Teresa e capirà che proprio tra quelle quattro mura ci sono tutte le risposte sul suo passato che cerca da tanto tempo. Il mistero si infittisce: nascosta in una parete, c'è un'altra porta che non si apre, che cosa c'è dietro? Pia accetterà di aiutare la sua amica a far luce su quello che davvero è accaduto a Dolores.

Jana vicina alla verità su Dolores: anticipazioni La Promessa delle nuove puntate

Pia ha trovato il coraggio di mettere in guardia Jana riguardo il suo segreto e l'ha invitata a tenere gli occhi aperti. Questo dopo che Lope e Teresa hanno trovato un passaggio nascosto nel palazzo che conduce a una stanza adiacente a quella di Cruz e Alonso. Incuriositi, sono entrati per vedere che cosa nascondesse e hanno trovato delle lettere nel doppiofondo di un cassetto.

Messa al corrente di questi strani indizi, Jana ha capito che si trattava di sua madre. E infatti entrerà in quella stanza, accompagnata da Pia e Teresa che porteranno le lanterne per fare luce. Una volta varcata la soglia, si renderà conto che quel luogo parla di sua madre.

Tanti piccoli indizi le faranno ricordare dei particolari riconducibili a Dolores, ma non solo.

Pia e Jana trovano un altro passaggio segreto

Jana prenderà anche le lettere misteriose e le leggerà. Tutto le sembrerà sempre più chiaro e i suoi sospetti diventeranno ancora più forti quando noterà un altro passaggio all'interno della stanza.

Purtroppo la porta non si aprirà, segno evidente che custodisce verità inquietanti.

A quel punto, Jana pregherà Pia di aiutarla a trovare un modo per aprirla e la sua amica non le dirà certo di no. Le due, insieme a Teresa, stringeranno un patto: non dovranno dire nulla a nessuno, Manuel compreso, per evitare che qualcuno possa fermare in tempo le loro indagini.

Nel frattempo, Cruz, ignara di tutti questi movimenti, avrà altro a cui pensare. La sua famiglia sta attraversando un periodo molto difficile, anche economicamente. A dare il colpo di grazia è stato un articolo pubblicato sul periodico riguardo il matrimonio di Manuel, messo in ridicolo per via delle umili origini di Jana.

Dolores è viva?

Tempo fa, Ramona si era detta certa di aver visto Dolores girovagare tra gli alberi del grande parco de La Promessa. Jana aveva minimizzato le sue parole, sicura che l'anziana donna stesse delirando a causa della febbre. Ci sembra abbastanza improbabile che Dolores sia viva.

Al contrario, è evidente che in quella stanza segreta ci siano le risposte che possano spiegare che cosa le sia successo tanto tempo fa.