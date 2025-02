Tanti segreti stanno per emergere nelle nuove puntate de La Promessa che andranno in onda prossimamente su Rete 4. Le anticipazioni rivelano che Pia finirà nei guai: Santos scoprirà che fu lei a causare la morte del Barone de Linaja anni fa e che la sua morte non fu dunque un incidente. Intanto, a palazzo, Curro affronterà un nuovo periodo difficile. I marchesi, in grave crisi economica, vedranno in lui la soluzione ai loro problemi. Costringendolo a sposare una ricca ereditiera che non ama.

Pia rischia la condanna a morte: anticipazioni La Promessa

Nelle nuove puntate, Santos scoprirà che Pía è la persona responsabile dell'omicidio del barone di Linaja. Per favorire sua madre, Ana, nella conquista di Ricardo, il lacchè si adopererà per eliminare la cameriera, rivelando il segreto a Rómulo. Mentre il capo maggiordomo si indignerà per l'accusa, Pía confermerà la verità. Se questo segreto venisse svelato, per Arcos si aprirebbero le porte del carcere, con una successiva condanna.

Nel trailer delle ultime anticipazioni rilasciate in Spagna, Martina e Jacobo stanno pianificando le nozze, forse prima del previsto. La giovane intende sposarsi, ma la situazione economica del palazzo evidenzia i tempi difficili che attraversano i Luján.

In questo difficile periodo, Alonso chiederà a Rómulo di ridurre i costi eliminando parte del servizio. Pur di non perdere il posto, il maggiordomo gli proporrà di lavorare a titolo gratuito.

Intanto, Jana ha trovato degli oggetti di Dolores nella stanza segreta di Cruz, e Ramona, portata da Curro, non ha potuto fare altro che confermare che appartenessero a lei: siamo vicini alla verità sulla sua scomparsa?

Curro costretto a ripercorrere il destino di Manuel

Un accordo tra Cruz e Lorenzo potrebbe segnare un punto decisivo per il giovane Curro. I due vogliono che sposi una ricca ereditiera, così da mettere qualche pezza alla tragica situazione economica dei Lujan. Peccato che Curro sia innamorato di Angela, che da tempo lo sta mettendo in guardia sulle intenzioni della sua famiglia.

Sembra uno scherzo del destino che Curro rischi di ripercorrere la stessa sorte di Manuel. Nella prima stagione, fu costretto a convolare a nozze con la ricca Jimena per lo stesso motivo: risanare le finanze dei suoi genitori.

Pia è in una posizione molto difficile. Nelle prime puntate della soap, accecata dall'odio, uccise il Barone de Linaja. Voleva impedire che anche Teresa finisse nelle sue grinfie, come era accaduto a lei, e lo colpì con una statuetta nello studio. Di notte, lei e le sue fidate amiche, tra le quali Jana, inscenarono un incidente in carrozza.