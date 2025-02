Virtudes sarà alla ricerca di denaro nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4. Le trame della soap opera spagnola raccontano che la ragazza finirà per rubare un calice d'oro della chiesa al fine di racimolare dei soldi per ottenere la custodia di suo figlio. Ma il gesto verrà scoperto da Simona e il sacerdote, il quale non offrirà più il posto come perpetua a Virtudes.

Virtudes ha bisogno di soldi per riprendere la custodia del figlio Adolfo

Simona convincerà Virtudes a lottare per riprendere la custodia del piccolo Adolfo in seguito alla loro riconciliazione.

La cuoca, a questo punto, presenterà sua figlia ad un prete di sua conoscenza, dato che sta cercando una nuova perpetua. Pertanto, Simona inciterà Virtudes a presentarsi al colloquio per ottenere il posto. Tutto procederà per il verso giusto finché la domestica non si recherà dai suoceri per riprendersi suo figlio Adolfo. I nonni paterni non saranno per nulla clementi nei confronti di Virtudes, dato che dopo la morte del marito era caduta nel tunnel dell'alcolismo e finita a lavorare in un lupanare. I due coniugi pretenderanno che la nuora dimostri di avere i soldi necessari per il mantenimento del bambino.

Virtudes ruba un calice d'oro della chiesa, Simona indignata

Virtudes tornerà a La Promessa completamente devastata dall'incontro coi suoceri.

La donna confiderà alla madre che non potrà più riavere Adolfo con sé. Simona inviterà comunque la ragazza a non demordere e lottare. Nel frattempo, qualcuno ruberà un calice d'oro introducendosi nella canonica di Padre Fermin. Un furto che avverrà proprio mentre Virtudes si era recata in paese per parlare con il sacerdote dopo aver chiesto permesso a Romulo di assentarsi dalla tenuta dei Lujan.

Il maggiordomo inizierà quindi a sospettare della sorella di Antonio, finendo per metterla di fronte alle sue responsabilità durante una riunione in cui sarà presente anche Simona.

Virtudes non avrà altra scelta che confessare il furto. La ragazza proverà a giustificarsi dicendo di averlo fatto per racimolare soldi per dimostrare ai suoceri di essere capace di occuparsi di Adolfo.

Simona si vergognerà tantissimo del gesto della figlia che restituirà il calice evitando così di incorrere in una denuncia. Alla fine, Virtudes non riuscirà ad ottenere il lavoro come perpetua mentre il recupero di Adolfo apparirà sempre più lontano.

Nelle ultime puntate de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Cruz ha voluto far credere a tutti che Catalina fosse impazzita e colpevole dei gravi problemi finanziari del business delle confetture e salse. La marchesina ha però potuto godere del sostegno dei domestici della tenuta e su pochi membri della famiglia. Romulo ha preso a cuore la questione, rivelando alla ragazza che Cruz vuole internarla in sanatorio.