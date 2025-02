Non è passato nemmeno un mese da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta e ha lasciato Uomini e donne in coppia con Ciro Solimeno. Tra il 6 e il 7 febbraio, però, sul web si sono sparse diverse voci su un possibile ritorno in tv della tronista e del corteggiatore: secondo Deianira Marzano, per esempio, i due potrebbero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Lorenzo Pugnaloni, invece, non esclude la presenza dei ragazzi nel cast di The couple.

I rumor delle ultime ore

Il trono di Martina è stato uno dei più seguiti e apprezzati degli ultimi anni, forse anche per questo motivo si dice che la ragazza potrebbe tornare in televisione molto presto.

Il 6 febbraio, infatti, in rete si è diffusa un'indiscrezione che per ora non è stata né confermata né smentita: Deianira Marzano ha risposto "pare di sì" a chi le ha chiesto se la tronista di U&D e Ciro parteciperanno alla prossima stagione di Temptation Island.

Chi lavora per Fanpage, dunque, ha contattato persone vicine alla redazione del reality e ha riportato: "Non è il caso di smentire, né di confermare perché è ancora presto".

Per il momento, dunque, non ci sono certezze sul possibile bis di Martina nel cast del programma che l'ha resa popolare l'estate scorsa insieme all'ex Raul.

L'indiscrezione sul nuovo format Mediaset

Sempre il 6 febbraio Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un altro rumor sulla coppia che si è formata negli studi di U&D a metà gennaio.

Secondo il blogger, infatti, non sarebbe da escludere la presenza di Martina e Ciro nel cast di The couple, un nuovo format che andrà in onda in primavera su Canale 5 e che sarà condotto da Ilary Blasi.

Anche su quest'indiscrezione non ci sono ancora né conferme né smentite, quindi i fan non possono fare altro che aspettare notizie certe sul futuro dei loro beniamini sul piccolo schermo.

Le difficoltà del trono Classico

Nelle ultime settimane il cast del trono Classico di U&D è stato stravolto: Michele si è ritirato per mancanza di corteggiatrici, Martina è andata via con Ciro e Gianmarco è diventato tronista, Francesca ha scelto Gianluca a sorpresa.

In una puntata che deve ancora essere trasmessa in tv, inoltre, è stata presentata la persona che ha preso il posto di De Ioannon sulla poltrona rossa: Chiara, studentessa romana di 23 anni.

Il 6 febbraio, però, un giovane di nome Riccardo ha gettato parecchie ombre sulla sincerità della nuova protagonista del dating-show: il ragazzo sostiene di aver frequentato la tronista fino al 31 gennaio scorso, e di avere tutte le prove della loro relazione e delle cose poco carine che lei avrebbe detto sul programma e su chi ci lavora. Nella registrazione di lunedì prossimo dovrebbe essere fatta chiarezza su questa segnalazione e sul futuro di Chiara in trasmissione.