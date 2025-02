Nella conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo a prendere la parola è stato Gerry Scotti, il cui intervento è stato incentrato sull'imminente esperienza che lo vedrà per la prima volta in carriera come co-conduttore della kermesse musicale.

Il presentatore è intervenuto al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici, rispondendo alle domande della stampa sulle sensazioni della vigilia, ma anche su temi politici e sociali. Quando ai tre conduttori è stato chiesto se fossero antifascisti, nessuno ha avuto dubbi nel rispondere: "Assolutamente sì, siamo nel 2025, non ci sono problemi nel dirlo, anzi, trovo questa domanda un po' anacronistica" ha replicato il conduttore e direttore artistico del Festival.

Ancora più impattante la risposta di Gerry Scotti: "Metà della mia famiglia è stata fucilata ai tempi della guerra, penso si comprenda bene la risposta" le parole del presentatore Mediaset.

Scotti si è pronunciato anche sulla possibilità di vedere il Festival di Sanremo in futuro sulla tv di Cologno Monzese: "Per adesso sono discorsi di pura fantasia, non ho mai sentito parlare con concretezza di questa possibilità. È più facile che io venga a condurre il Festival sulla Rai come in questa edizione".

Sanremo 2025, Gerry Scotti ammette: 'Ho sentito un grande affetto intorno a me'

Come accennato, per Gerry Scotti sarà la prima volta sul palco dell'Ariston: "Ho sentito un'ondata di affetto davvero importante intorno a me, sono felice di questo ed emozionato - ha ammesso il presentatore - Se uno cerca un momento di tranquillità nella sua vita non viene certamente a Sanremo, io mi sto stupendo di tutti, guardo come un bambino in un parco giochi.

Per la tranquillità però bisogna spostarsi un po' più avanti" ha scherzato. "Cosa mi direbbe Berlusconi? Probabilmente di indossare la cravatta, per adesso non la indosso ma magari domani sera la metterò".

A parlare della presenza di Gerry Scotti a Sanremo 2025 è stato anche Carlo Conti, che ha commentato così la scelta di portare il conduttore Mediaset sul palco dell'Ariston: "Non ci sono retropensieri, è una cosa che è nata tra me e lui, è iniziato tutto con una chiamata e poi siamo passati alle autorizzazioni agli editori, con loro ne abbiamo discusso quando le cose erano già fatte" ha spiegato il presentatore toscano sempre a margine della conferenza stampa di vigilia della prima serata del Festival.

Antonella Clerici prima di Sanremo 2025: 'Mi auguro che una donna conduca il Festival'

Nella serata inaugurale della kermesse musicale, accanto a Carlo Conti e Gerry Scotti ci sarà anche Antonella Clerici: "Spero che in futuro una donna possa tornare a condurre il Festival, io l'ho fatto da sola nel 2010, anche senza co-conduttori, sarebbe importante" ha dichiarato la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

L'edizione che ha condotto Antonella Clerici è stata la sessantesima e si è tenuta dal 16 al 20 febbraio 2010 con la direzione artistica a cura di Gianmarco Mazzi: a vincere fu Valerio Scanu col brano Per tutte le volte che, secondi si classificarono Pupo ed Emanuele Filiberto con Luca Canonici col brano Italia amore mio, terzo Marco Mengoni con Credimi ancora.